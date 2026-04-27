Τον θυμό του εξέφρασε ο πατέρας της Μυρτώς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά σχετικά με τις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, ηλικίας 66 και 23 ετών. «Είμαι θυμωμένος από τον Θεό μέχρι τον τελευταίο διάολο» λέει χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο ΑΝΤ1, δεν έκρυψε την οργή του για τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του 66χρονου: «Ποιος είναι ο 66χρονος που βγαίνει και λέει ο δικηγόρος του ότι ήθελε το παιδί μου να πάνε εκδρομή μαζί; Να κάνουν τι με τον γελοίο; Να είναι χορηγός της; Τι είναι η κόρη μου;» σημείωσε.

«Ο κύριος συνήγορος του κυρίου Ολίβιου, Ολίβια, είναι ψεύτης ελεεινός και λέει ψέματα πως είχα την κόρη μου πέντε ημέρες, την είχα διώξει από το σπίτι και την είχα στο παγκάκι. Ακούτε πράγματα που πρέπει να τα φτύνετε, να τα σιχαίνεστε. Πώς είναι δυνατόν να έλειπε η κόρη μου στα παγκάκια εκείνο το βράδυ και εμείς να ανταλλάζαμε λόγια αγάπης μέχρι δύο ώρες πριν μου σκοτώσουν το παιδί» ανέφερε στη συνέχεια.

«Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν»

«Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι λειτούργημα. Να πάψει να λέει ψέματα γιατί ως εδώ και μη παρέκει. Το παιδί μου είχε δύο ελαττώματα. Έτυχε να γεννηθεί, ο Θεός να το κάνει όμορφο, αγγελούδι και ήταν και άβγαλτο. Όσα παιδιά είναι άβγαλτα και όμορφα κινδυνεύουν. Είναι εν δυνάμει να πάθουν ό,τι έπαθε το παιδί μου. Και να βγαίνει ο κάθε καραγκιόζης και να μου λέει αυτά τα αίσχη που μου λέει.

Και να βγαίνει να λέει για ένα παιδί που εγώ να δεχτώ ότι το παιδί μου ήταν π@@, ότι το παιδί μου έκανε το ένα το άλλο, τα έκανε όλα. Δεν σέβεται ένα παιδί, ένα αγγελούδι που έφυγε και το θάψαμε; Σε λίγο θα πάμε ότι του πήρε ναρκωτικά η κόρη μου. Εκεί θα το φτάσουμε το θέμα. Ή αν ήταν βαμμένη; Αυτό είναι το πρόβλημα; Αν ήταν βαμμένη η κόρη μου; Αν είναι το αδίκημα ότι ήταν βαμμένη η κόρη μου ζητάμε και συγγνώμη» υπογράμμισε.

Ο πατέρας της Μυρτώς περιέγραψε την ακραία ψυχική κατάσταση που βιώνουν για την αβάσταχτη απώλειά τους.«Δεν περιγράφεται η κατάστασή μας. Με φάρμακα είμαστε, με ψυχολογικές υποστηρίξεις, να σταθούμε όρθιοι να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας μέχρι να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την τραγική υπόθεση και με τα ψέματα που ακούγονται στις τηλεοράσεις και παντού. Η μάνα της είναι με χάπια στο νοσοκομείο γιατί είμαστε όλη μέρα πάνω στον τάφο του παιδιού μας και κλαίμε. Ζούμε το δράμα μας».