Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (24/4) ο γιος του ποινικολόγου Νίκου Ρουσόπουλου, την ώρα που διασκέδαζε σε κατάστημα στα Εξάρχεια. Ο 20χρονος φοιτητής της Νομικής τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για ιατρική περίθαλψη.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο κ. Ρουσόπουλος χαρακτήρισε την επίθεση στοχευμένη, επισημαίνοντας ότι θεωρεί πως σχετίζεται με το δικό του πρόσωπο. Όπως ανέφερε, ο γιος του έχει λάβει εξιτήριο, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Πώς σημειώθηκε η επίθεση

Ο ποινικολόγος περιέγραψε ότι «το παιδί καθόταν με την παρέα του σε ένα μεζεδοπωλείο. Εμφανίστηκαν 12 άτομα με κράνη και κουκούλες και αμέσως του απεύθυναν τον λόγο, ρωτώντας τον εάν είναι ο γιος του Ρουσόπουλου. Το παιδί τα έχασε, δεν πρόλαβε καν να απαντήσει και δέχθηκε επίθεση με χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα του».

«Είναι σοκαρισμένος. Τον χτύπησαν μάλλον με σιδηρογροθιά γιατί στο μέτωπό του έχουν κόψει τον μετωπιαίο μυ. Είναι μεγάλο το σοκ. Θεωρώ ότι ήταν μια στοχευμένη ενέργεια που αφορούσε το δικό μου πρόσωπο από συγκεκριμένο χώρο, καθαρά εκδικητική. Έχασε για δευτερόλεπτα τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Θα μπορούσε να είχε χτυπήσει στο κεφάλι», συμπλήρωσε ο κ. Ρουσόπουλος, προσθέτοντας πως «ούτε θα υποχωρήσω, ούτε θα παραμείνουν ατιμώρητοι».