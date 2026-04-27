Στην επιβολή διοικητικών προστίμων προχώρησε το Λιμενικό της Μυτιλήνης, ύστερα από το περιστατικό με επιβάτη που άναψε τσιγάρο στο πλοίο «Νήσος Σάμος», προκαλώντας την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τη σημερινή (27.04.2026) ανακοίνωση, «το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων». Το περιστατικό προκάλεσε στιγμές αναστάτωσης και πανικού μεταξύ των επιβατών.

Υπενθυμίζεται ότι ομάδα Ρομά άναψε τσιγάρο σε χώρο όπου το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά. Ο καπνός πυροδότησε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί νερό σε όλο το πλοίο, προκαλώντας ζημιές και χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ η έρευνα του Λιμενικού συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών.

Η αντίδραση της εταιρείας για το περιστατικό στο πλοίο παραμένει μέχρι στιγμής ανεπίσημη, καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Σύμφωνα με πηγές, το σύστημα ασφαλείας λειτούργησε κανονικά, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα, ενώ η ενεργοποίηση αποδίδεται σε παραβίαση κανονισμών από επιβάτες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων και την ομαλή εξέλιξη του ταξιδιού.

Εξετάζονται ευθύνες

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.

Διευκρινίζεται ότι δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς το σύστημα ενεργοποιήθηκε προληπτικά λόγω παρουσίας καπνού, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι κανονισμοί ασφαλείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης κατόπιν δημοσίευσης βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για περιστατικό ενεργοποίησης του συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinklers) εντός του Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» Ν.Π. 12396, το οποίο έλαβε χώρα την 24/04/2026, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης προγραμματισμένου δρομολογίου από τον λιμένα Πειραιά προς τον λιμένα Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα ενεργοποιήθηκε στον πρυμναίο χώρο επιβατών του καταστρώματος 7 μετά από θραύση του γυάλινου φιαλιδίου στο ακροφύσιο της κεφαλής οροφής (sprinkler).

Από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) διενεργήθηκε έλεγχος, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η ορθή επαναφορά του συστήματος πίεσης στην αρχική του κατάσταση, ενώ πραγματοποιήθηκε δοκιμή λειτουργίας του, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης έχει προβεί στη διερεύνηση του συμβάντος για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων».

Αυξημένη κίνηση στη Μυτιλήνη λόγω του πανηγυριού του Ταξιάρχη

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Μυτιλήνη με αφορμή το πανηγύρι του Ταξιάρχη, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη χώρα. Το γεγονός έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων προς και από το νησί.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονη επιβατική κινητικότητα, καθώς πλήθος πιστών ταξιδεύει για να συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ταξιάρχη. Μεταξύ αυτών, πολλοί Ρομά επισκέπτονται τον ιστορικό Ναό, ενισχύοντας περαιτέρω τον όγκο των μετακινήσεων.

Ενδεικτικό της αυξημένης ροής είναι ότι την Κυριακή αναχώρησαν περίπου 1.900 προσκυνητές από τη Μυτιλήνη στις 18:00, ολοκληρώνοντας την παραμονή τους στο μεγάλο πανηγύρι.