Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – Νέα παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τελική ημερομηνία υποβολής την Τετάρτη καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα, θυμίζοντας το πρόσφατο «χάος» που είχε σημειωθεί και με το Fuel Pass. Η πρώτη παράταση ήταν μέχρι σήμερα, Δευτέρα αλλά με νεότερη επίσημη ενημέρωση η τελική ημερομηνία πήρε νέα… προθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη ημέρα που άνοιξαν οι αιτήσεις υπήρχαν προβλήματα στην υποβολή των αιτήσεων σύμφωνα με όσα αναφέρουν πολίτες που προσπάθησαν να μπουν στην ειδική διεύθυνηση της ΔΥΠΑ.

«Κολλάει» συνέχεια η πλατφόρμα

Λόγω των χιλιάδων αιτήσεων και των συνεχών δυσλειτουργιών του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώσουν την αίτησή τους έως την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr, στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΥΠΑ, ωστόσο πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι η πλατφόρμα «κολλάει» επανειλημμένα, καθιστώντας τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο αυξημένο ενδιαφέρον, ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά — στις 18 Μαΐου 2026 — και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, καλύπτοντας δύο τουριστικές περιόδους.

Με προϋπολογισμό ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπεται η διάθεση 300.000 επιταγών (vouchers), δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους και οικογένειες να πραγματοποιήσουν οικονομικές ή πλήρως επιδοτούμενες διακοπές.

Έτσι λειτουργεί η επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τους ωφελούμενους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Στους περισσότερους προορισμούς καλύπτονται έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας αυξημένες παροχές και περισσότερες ημέρες διαμονής.

Περιοχές με αυξημένα οφέλη

Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση παρέχεται για περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου προβλέπονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Αυξημένη η επιδότηση τον Αύγουστο

Για την τόνωση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους αιχμής, οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος.

Επιπλέον, το πρόγραμμα καλύπτει μέρος του κόστους μετακίνησης, με επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι πληρώνουν μόλις το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.