Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών έπειτα από απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος με την από 27-04-2026 Πράξη του, έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού «τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Συνεπώς τα συμπεράσματα των πορισμάτων του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται».

Κεντρικό σημείο της εισαγγελικής κρίσης αποτέλεσε το ζήτημα των «νέων πραγματικών περιστατικών». Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία που επικαλέστηκε το δικαστήριο – κυρίως μαρτυρικές καταθέσεις και δημοσιογραφικές πληροφορίες – δεν συνιστούν ουσιωδώς νέα δεδομένα, αλλά είχαν ήδη αξιολογηθεί στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας. Ως εκ τούτου, δεν δικαιολογούν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, σύμφωνα με το άρθρο 43 §6 ΚΠΔ.

Ως προς δε τον Α.Κ, τον άνθρωπο από την προπληρωμένη κάρτα του οπίου έφυγαν τα «μολυσμένα» sms προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, για τον οποίο ο Αρειος Πάγος είχε κρίνει στο πόρισμα Ζήση ότι δεν έχει ουδεμία σχέση με τα καταγγελλόμενα, αφού τρίτος έκανε χρήση της κάρτας, ο κ. Τζαβέλας επιμένει ότι δεν προέκυψαν στοιχεία ικανά που να ανατρέπουν το προηγούμενο πόρισμα.

«Απέναντι σ’ αυτήν, την σαφή και κατηγορηματική απόφανση του πορίσματος του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα ΖΗΣΗ, ο Δικαστής του δικάσαντος Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αντί νέου πράγματι στοιχείου, που θα έπρεπε, κατά την Ποινική Δικονομία, να προκύπτει και να αναδεικνύεται, με σαφήνεια, από την ακροαματική διαδικασίακαι μάλιστα, τέτοιου, από το οποίο να δικαιολογείται η ανάσυρση της αρχειοθετηθείσας δικογραφίας προκαταρκτικής εξέτασης, από το αρχείο, προβάλλει την – επί τη βάσει ασθενέστατων ενδείξεων και υπονοιών, ανάγκη, κατά την κρίση και την υπόδειξη και παραγγελία του – να διενεργηθεί και άλλη – τρίτη – έρευνα, με σκοπό την τυχόν ανεύρεση νέων ουσιωδών στοιχείων. Και μόνη, δε, η παραδοχή του ανωτέρω Δικαστή του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ότι απαιτείται και άλλη, νέα έρευνα, για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχικής δράσης του Α.Κ, αλλά και τυχόν λοιπών τρίτων προσώπων, στις ένδικες αξιόποινες πράξεις, αναδεικνύει,εμφατικά, το γεγονός, ότι, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, δεν προέκυψαν νεότερα ουσιώδη στοιχεία, ανατρεπτικά του συμπεράσματος του εκδοθέντος εισαγγελικού πορίσματος, η δε συνεχής εμπλοκή της Δικαιοσύνης,σε έναν ατέρμονα κύκλο πανομοιότυπων ερευνών, χωρίς ουσιαστικό λόγο, παρακωλύει και καθυστερεί την απονομή της» λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει πως η ακροαματική διαδικασία ανέδειξε «νεότερα πραγματικά περιστατικά, πλην όμως, από τη συνεκτίμηση και συναξιολόγηση αυτών, εξακολουθεί να παραμένει, αδύνατη, η ταυτοποίηση του προσώπου του παραμένοντος αγνώστου, κατόχου και χρήστητης ανωτέρω προπληρωμένης κάρτας».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατασκοπείας. Κατά τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη κρατικού απορρήτου κατά την έννοια του νόμου. Παρά το γεγονός ότι φέρονται ως στόχοι του Predator υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως υπουργοί και ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, δεν προέκυψε ότι αποκτήθηκαν ή επιχειρήθηκε να αποκτηθούν συγκεκριμένα απόρρητα στοιχεία. Οι σχετικές εκτιμήσεις χαρακτηρίζονται «υποθετικές» και «επισφαλείς».

«Επί του ζητήματος αυτού, το σκεπτικό της εκδοθείσας απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών πιθανολογεί, ανεπιβεβαίωτα, ότι, λόγω της ιδιότητας ορισμένων, εκ των στόχων του κατασκοπευτικού λογισμικού “PREDATOR”, όπως του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νικολάου ΔΕΝΔΙΑ, του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., Κωνσταντίνου ΦΛΩΡΟΥ, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ και άλλων Υπουργών, που χειρίζονταν καίρια χαρτοφυλάκια, με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες (κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ), η στόχευση των εν λόγω προσώπων, με το ανωτέρω κατασκοπευτικό λογισμικό, που είχε δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής, σε συνδυασμό με την έκταση των δεδομένων, που μπορούσαν να αποσπασθούν, με τη χρήση του και με τους αποδέκτες των μηνυμάτων, που περιείχαν συνδέσμους επιμόλυνσης με το ανωτέρω κατασκοπευτικό λογισμικό, είχε, ως αποτέλεσμα, την τετελεσμένη ή εν αποπείρα περιέλευση στην κατοχή ή στη γνώση των καταδικασθέντων, ως χρηστών του εν λόγω λογισμικού, Φ.Μπ, S. A. H., T. J. D., Ι. Λ. και τυχόν τρίτων συμμετόχων τους, των θεωρούμενων, επισφαλώς, ως κρατικών απορρήτων, κατά την έννοια του άρθρου 149 ΠΚ, στοιχείων και τυχόν εγγράφων, που θεωρούνταν πιθανό, ότι περιέχονταν στις συσκευές κινητών τηλεφώνων των ανωτέρω σημαντικών Ελλήνων αξιωματούχων, από μόνο το γεγονός, ότι αυτά, επισφαλώς και υποθετικά, θεωρούνταν, ως περιεχόμενα, στις συσκευές κινητών τηλεφώνων των ανωτέρω προσώπων, χωρίς ποτέ, αυτά (τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα) να ανιχνευθούν και να εξετασθούν, ώστε να διαπιστωθεί, αν πράγματι επρόκειτο για κρατικά απόρρητα, κατά την προαναλυθείσα έννοια» σημειώνει ο κ. Τζαβέλλας.

Παρόμοια είναι η προσέγγιση και για το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της παράνομης διακίνησης λογισμικού παρακολούθησης μετά το 2022. Η εισαγγελική αρχή κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες συνέχισαν τέτοια δραστηριότητα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Οπως αναφέρεται στην πράξη που εξέδωσε ο κ. Τζαβέλας, οι μαρτυρίες που επικαλέστηκε το δικαστήριο κρίθηκαν ότι αφορούν διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι εμπορία κατασκοπευτικού λογισμικού.

Καταληκτικά, η εισαγγελική διάταξη απορρίπτει την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης, επικαλούμενη το λεγόμενο «οιονεί δεδικασμένο». Όπως επισημαίνεται, η επανεξέταση μιας ήδη αρχειοθετημένης υπόθεσης επιτρέπεται μόνο όταν προκύψουν «ουσιώδη νέα στοιχεία», κάτι που εν προκειμένω δεν διαπιστώνεται. Η θέση αυτή στοχεύει στην αποφυγή ενός «ατέρμονου κύκλου ερευνών» και στη διασφάλιση της «ασφάλειας δικαίου».

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου Ανδρουλακη

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει στις 17:00 σήμερα το απόγευμα (27/4) ο Νίκος Ανδρουλάκης για το θέμα των υποκλοπών λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η δικογραφία για το συγκεκριμένο θέμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντησή του με την Ομοσπονδία Εργαζομενων Καθαριότητας αναφέρθηκε στην εξέλιξη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση. Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις. Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλα να καταθέσει. Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη»

«Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας είναι επικίνδυνοι για τον τόπο» κατέληξε ο κ. Ανδρούλακης.

Μαξίμου για υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ να πάρει αποστάσεις, «χρειάζεται αυτοσυγκράτηση»

Πρώτη αντίδραση του Μαξίμου υπήρξε μέσα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τη σημερινή νέα εξέλιξη στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. «Είναι επικίνδυνη η λογική διαχωρισμού των δικαστικών αποφάσεων – αυτές που μας αρέσουν και τις αποθεώνουμε και εκείνες που δεν μας αρέσουν και αμφισβητούμε τη δικαιοσύνη» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα γραφής στο παρελθόν. Δεν πρέπει να μιμείται άλλα κόμματα. Πρέπει να πάρει αποστάσεις».

Ο κυβερνητικός πορτ παρόλ υποστήριξε ότι «έχουμε σεβασμό στη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται να σχολιάσουμε» – αν και υπήρξαν τελικά ένας σχολιασμός. «Εχει αξία ένα συμπέρασμα: άλλος ένας ανώτατος δικαστής που δεν ήταν ένας διορισμένος από την κυβέρνηση» αποφάνθηκε κάτι είπε ο Μαρινάκης για να καταλήξει ότι «δύο διατάξεις συμφωνούν στα ίδια συμπεράσματα. Αυτο λέει η δικαιοσύνη και οφείλει το πολιτικό σύστημα να το σεβαστεί. Τα υπόλοιπα δεν στέκουν. Είναι διατυπώσεις που στρέφονται ενάντια στη διάκριση εξουσιών. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση».

Από το ΠΑΣΟΚ, ενόψει και έκτακτης συνέντευξης Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη σήμερα το απόγευμα, λένε ότι η διάταξη δεν συμβάλει στο αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έκρινε ότι δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών για να επανεξεταστεί και άρα ότι δεν πρέπει να ανατραπούν όσα ανέφερε στο πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αποφάνθηκε ειδικότερα ότι όσα επικαλέστηκε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (ύστερα από την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις ιδιώτες) δεν συνιστούν νέα στοιχεία «κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο».

Για τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ειρωνικά ανέφερε «μακάρι να μας εκπλήξει ευχάριστα ο κ Ανδρουλάκης και να ακούσουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, σχολιάζοντας τελικά ότι στην κυβέρνηση δεν περιμένουν κάτι τέτοιο αλλά περιμένουν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να γίνει κριτής δικαστικών αποφάσεων».

Τσίπρας: Ό, τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

«Η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια βρίσκει πάντα τον τρόπο να μας εκπλήσσει με την ταχύτητά της, ιδιαίτερα όταν επίκειται η αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.

«Ας έχουν ωστόσο γνώση οι ενδιαφερόμενοι: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο», σημειώνει.