Ο Spider-Man επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την πολυαναμενόμενη ταινία Beyond the Spider-Verse, η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 18 Ιουνίου 2027. Ο διάσημος ήρωας της Marvel έχει παρουσιαστεί σε πολλές εκδοχές μέσα στις δεκαετίες, από τις τηλεοπτικές παραγωγές του Nicholas Hammond τη δεκαετία του ’70 έως τις live-action ερμηνείες των Τόμπι Μαγκουάιρ, Άντριου Γκάρφιλντ και Τομ Χόλαντ ως Peter Parker.

Η μεγάλη εξαίρεση στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία του ήρωα είναι η animated τριλογία της Sony Pictures, το Spider-Verse, με πρωταγωνιστή τον Miles Morales. Η σειρά αυτή, που έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς, αναμένεται να ολοκληρωθεί με το Beyond the Spider-Verse.

Κατά τη διάρκεια της CinemaCon, οι σεναριογράφοι Phil Lord και Chris Miller παρουσίασαν νέο υλικό από την επερχόμενη ταινία, επιβεβαιώνοντας ότι το Spider-Verse 3 θα αποτελέσει το τελικό κεφάλαιο της ιστορίας του Miles. Όπως ανέφεραν, η αφήγηση συνεχίζει ακριβώς από το σημείο που σταμάτησε η προηγούμενη, με τον Morales να προσπαθεί να σώσει τον πατέρα του και να ξαναχτίσει φιλίες, ενώ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και τον ίδιο του τον εαυτό.

Η επιτυχία των δύο προηγούμενων ταινιών υπήρξε εντυπωσιακή. Το Into the Spider-Verse συγκέντρωσε 97% στο Rotten Tomatoes και το Across the Spider-Verse 95%, αποσπώντας παράλληλα CinemaScores A+ και A.

Αν η Sony καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχώς την τριλογία, δεν αποκλείεται να καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές σειρές υπερηρώων, συγκρίσιμη ακόμη και με την τριλογία του Dark Knight.

Sony: Νέα εποχή για το Spider-Verse με spin-offs

Αν και η ιστορία του Miles Morales πλησιάζει στο τέλος της, η Sony δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το επιτυχημένο της σύμπαν. Το στούντιο αναπτύσσει ήδη τρεις νέες animated παραγωγές που θα ακολουθήσουν το Beyond the Spider-Verse, με ήρωες από το γνωστό Spider Society.

Ο Daniel Kaluuya, που δάνεισε τη φωνή του στον Hobie Brown, συνεργάζεται με τον Ajon Singh στο σενάριο του Spider-Punk, μιας ταινίας αφιερωμένης στον κιθαρίστα επαναστάτη της βρετανικής σκηνής. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για συνέχεια ή προοίμιο των γεγονότων της τριλογίας.

Παράλληλα, από το 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη η παραγωγή ενός all-female spin-off, του Spider-Woman, με πρωταγωνίστριες τις Hailee Steinfeld (Gwen Stacy), Issa Rae (Jessica Drew) και Silk. Αν και οι Phil Lord και Chris Miller συμμετέχουν δημιουργικά, οι υπόλοιπες λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες.

Τέλος, οι σκηνοθέτες του Final Destination: Bloodlines εργάζονται πάνω σε μια R-rated animated ταινία που θα επικεντρώνεται στους συμβιωτικούς οργανισμούς, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχει και ο Tom Hardy. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η νέα αυτή παραγωγή θα συνδέεται με το Spider-Verse ή θα αποτελεί ανεξάρτητη ιστορία.