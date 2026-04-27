Ένας 98χρονος άνδρας με άνοια ζητά βοήθεια μέσα στη νύχτα και προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Στο δωμάτιο μπαίνει η οικιακή βοηθός που είχε προσληφθεί για να τον φροντίζει. Τη στιγμή που εκείνος προσπαθεί να επικοινωνήσει, εκείνη τον χτυπά με δύναμη στο κεφάλι.

Καρέ καρέ η κακοποίηση – Aποκλειστικό του Mega

Ο ηλικιωμένος σφαδάζει από τον πόνο, όμως εκείνη συνεχίζει ασταμάτητα. Τον ταρακουνά, τον χτυπά ξανά και τον τραβά από το αυτί. Στη συνέχεια του δένει τα χέρια και τον χτυπά εκ νέου. Σταματά μόνο όταν ακούγεται χτύπος στην πόρτα.

Όταν η κόρη του 98χρονου μπαίνει σοκαρισμένη στο δωμάτιο, η οικιακή βοηθός αρνείται τα πάντα με επιμονή:

– «Μ., τον χτύπησες.»

– «Όχι καλέ, Παναγίτσα μου.»

– «Μ., τον χτύπησες.»

– «Όχι καλέ.»

– «Το είδα από την κάμερα, Μ.»

– «Όχι καλέ… σε παρακαλώ.»

Οργή για την κακοποίηση – «Κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου»

Οι κάμερες κατέγραψαν όσα συνέβαιναν για έναν ολόκληρο μήνα πίσω από την πλάτη της οικογένειας. Σύμφωνα με την κόρη των ηλικιωμένων, οι δύο γονείς της υπέστησαν επανειλημμένη κακοποίηση από την οικιακή βοηθό, υπηκοότητας Ρουμανίας.

«Η γυναίκα έμενε μόνη με τη μητέρα μου. Ένα πρωί παρατήρησα έναν μώλωπα στο πρόσωπό της και άρχισα να υποψιάζομαι τι συνέβαινε. Η μητέρα μου μας είχε πει κάποιες φορές ‘είναι κακός άνθρωπος αυτή που είναι εδώ’. Τότε αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε κάμερα. Εκείνη μας είπε ‘δεν με πειράζει που βάλατε κάμερα, εγώ κάνω πολύ καλά τη δουλειά μου’», αναφέρει η κόρη.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν προκαλούν σοκ. Η οικιακή βοηθός τραβά τον ηλικιωμένο από το αυτί και τα μαλλιά, προκαλώντας του έντονο πόνο. Ο ίδιος προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά αδυνατεί να προστατευθεί. Σε ορισμένα πλάνα φαίνεται να του κλείνει το στόμα με τη βία.

«Τον βρήκα σε εμβρυακή στάση, να λέει ‘εγώ δεν έχω τέτοιους φίλους να μου δένουν τα χέρια και να μου δίνουν χαστούκια’ και να τρέμει. Εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα τόσο πολύ, που απλώς τον αγκάλιασα, τον φιλούσα και έκλαιγα», περιγράφει η κόρη του.