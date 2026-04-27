Στην καρδιά των μεγάλων σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων, ο Ρολάν Λεσκίρ (Roland Lescure) αναδεικνύεται ως κεντρική μορφή της γαλλικής πολιτικής. Ως υπουργός Οικονομικών σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές μεταβάσεις και την ανάγκη ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, ενσαρκώνει μια μεταρρυθμιστική κατεύθυνση προσανατολισμένη στην ανταγωνιστικότητα και την οικονομική κυριαρχία.

Κληρονόμος μιας οικογενειακής παράδοσης με έντονη παρουσία στη δημοσιογραφία και τη δημόσια ζωή (είναι εγγονός του συγγραφέα και εκδότη Πιερ ντε Λεσκίρ και γιος του δημοσιογράφου Φρανσουά Λεσκίρ), συνδυάζει μια ισχυρή διεθνή εμπειρία με βαθιά γνώση των οικονομικών μηχανισμών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Μακρόν στην Αθήνα, είχε και το δικό του πρόγραμμα, μαζί με τον συνάδελφο και φίλο του Κυριάκο Πιερρακάκη. Ο Ρολάν Λεσκίρ είναι από εκείνους που στήριξαν αμέσως την υποψηφιότητα του Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Φτάνοντας στην Αθήνα, λοιπόν, ο γάλλος υπουργός Οικονομικών εγκαινίασε την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext, πριν συμμετάσχει, μαζί με περίπου 20 CEO γαλλικών επιχειρήσεων, στο επιχειρηματικό φόρουμ του ΣΕΒ και του Γαλλοελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Για την Ιστορία, ήταν ο ίδιος ο Ρολάν Λεσκίρ που κινητοποίησε προσωπικά όλες τις γαλλικές εταιρείες ώστε να βρουν ενδιαφέρον για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μιλάει λοιπόν στα «ΝΕΑ» για τον απολογισμό αυτής της επίσκεψης.

Ποιον απολογισμό κάνετε από την επίσκεψή σας στην Αθήνα;

Υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών και αυτό το συναίσθημα διαπέρασε ολόκληρη την επίσκεψη, διότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αυτό ήταν το μήνυμα του προέδρου της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν. Η στρατηγική συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας καταδεικνύει τη σταθερότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη της σχέσης μας.

Εχουμε την ευθύνη να συνεχίσουμε την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ευρώπης, και αυτό περνά μέσα από βαθύτερη ανάδειξη των πλεονεκτημάτων μας, των ταλέντων και των δυνατοτήτων μας για να συγχρηματοδοτήσουμε μακροπρόθεσμα τις επιχειρήσεις μας, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ψηφιακής τεχνολογίας και των υποδομών.

Μιλήστε μας για τη σχέση σας με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μα αυτός είναι ο στόχος των εργασιών για την Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, πάνω στις οποίες εργαζόμαστε χέρι χέρι με τον Κυριάκο, ο οποίος δεν είναι μόνο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, αλλά και πρόεδρος του Eurogroup. Ενσαρκώνει μια νέα δυναμική και την οικονομική επιστροφή της Ελλάδας ύστερα από δύσκολα χρόνια. Διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση και χάρηκα ιδιαίτερα για τη φιλοξενία στην Αθήνα. Μαζί εγκαινιάσαμε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext, μια πολύ σημαντική πρόοδο για την ενοποίηση των αγορών!

Υπέγραψα επίσης μια επιστολή προθέσεων για την πολιτική πυρηνικής ενέργειας με την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και μια συνεργασία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι κρίσιμο, διότι η ενέργεια είναι το «νεύρο του πολέμου» και οι δύο χώρες μας το γνωρίζουν καλά. Η απεξάρτηση από ενεργειακές εξαρτήσεις και η μείωση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη σημαίνουν διασφάλιση της κυριαρχίας και της ανθεκτικότητάς της.

Ολες αυτές οι συμφωνίες ενισχύουν τους δεσμούς μας και έχουν απτό αντίκτυπο, με επενδύσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην Ελλάδα.

Σε ποιο βαθμό σάς ανησυχεί ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός;

Βρισκόμασταν με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον πριν από δέκα ημέρες για τις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η διαπίστωση είναι ομόφωνη σε παγκόσμιο επίπεδο: η κρίση στη Μέση Ανατολή θα έχει αντίκτυπο. Σε αυτό το στάδιο παραμένει περιορισμένος, αλλά οι οικονομικές προβλέψεις προεξοφλούν μια ελαφρά μείωση της ανάπτυξης – στην Ευρώπη 1,1% αντί για 1,3% που αναμενόταν πριν από την κρίση – με τάση αύξησης του πληθωρισμού. Πρόκειται για ένα σοκ προσφοράς και για εισαγόμενο πληθωρισμό. Παρακολουθώ πολύ στενά την εξέλιξη της κατάστασης και τις μακροοικονομικές της συνέπειες. Βρισκόμαστε δύο μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης και οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκειά της. Προς το παρόν, η βασική μου κατεύθυνση είναι η επαγρύπνηση.

Οπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το γαλλικό χρέος επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σας ανησυχεί η προοπτική του σήμερα;

Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: μια ενεργειακή κρίση δεν είναι ποτέ καλή για τα δημόσια οικονομικά. Στη Γαλλία, ο συνολικός αντίκτυπος της κρίσης και του πολέμου θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον τα 6 δισ. ευρώ το 2026, εκ των οποίων τα 3,6 δισ. ευρώ αφορούν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία τα προληπτικά μέτρα για τη μείωση των δημόσιων δαπανών, ώστε να καλυφθούν τα πρόσθετα κόστη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο στόχος μας παραμένει αμετάβλητος και τον θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό: η Γαλλία πρέπει να πέσει κάτω από το όριο του 3% ελλείμματος έως το 2029. Οποιαδήποτε δημοσιονομική απόκλιση που δεν θα διορθωθεί το 2026 θα επιβαρύνει αυτή την προσπάθεια. Γι’ αυτό τα μέτρα συγκράτησης που λαμβάνονται σήμερα αποτελούν επίσης επένδυση για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών.