Η Ιταλία συνεχίζει να κλονίζεται από σκάνδαλο. Μετά από την υπόθεση για το κύκλωμα escort πολυτελείας και τα όσα συνέβησαν στο επόμενο διάστημα, προέκυψε νέο ζήτημα στη Serie A. Το ιταλικό ποδόσφαιρο δέχεται πυρά από παντού.

Δημοσιεύματα στη γείτονα χώρα αναφέρουν ότι ναι μεν δεν εμπλέκεται κανένας παίκτης ή διοικητικός παράγοντας, αλλά η διαιτησία είναι τούτη τη φορά στο προσκήνιο. Οι διατητές VAR Λουίτζι Νάσκα, Ροντόλδο ντι Βουόλο και Ντανιέλε Πατέρνα είναι υπό έρευνα από τις αρχές, μαζί με τον πρόεδρο της διαιτησίας Τζιανλούκα Ρόκι και τον υπεύθυνο των VAR, Αντρέα Τζερβασόνι.

Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετά περισσότερα άτομα που θα τεθούν υπό διερεύνηση από τις αρχές του Μιλάνο. Διευκρινίζεται ότι δεν εμπλέκεται κανένα κλαμπ της Serie A, αλλά μόνο εκπρόσωποι της διαιτησίας. Σύμφωνα με την έρευνα ο Ρόκι φέρεται να χειραγωγούσε τις επιλογές διαιτητών προς όφελος της Ίντερ τη σεζόν 2024-25. Σε βίντεο μάλιστα που κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 2025, φαίνεται ο VARίστας Πατέρνα να δέχεται επικοινωνία από άνθρωπο που είναι έξω από το κουβούκλιο του αγώνα των διαιτητών στο Ουντινέζε – Πάρμα και να ενημερώνει τον διαιτητή του ματς να πάει προς το on field review, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη παράβαση.

Τη στιγμή που ο Ρόκι είναι υπό διερεύνηση για εξαπάτηση, το ζήτημα που τίθεται είναι αν θα συνεχίσει τον ορισμό διαιτητών και τη μέχρι πρότινος διαδικασία που ακολούθησε.