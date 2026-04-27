Ο ΠΑΟΚ θέλει να γυρίσει σελίδα μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League, ωστόσο τα νέα από το ιατρικό δελτίο δεν είναι ευχάριστα.

Ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας στην παράταση του αγώνα απέναντι στον ΟΦΗ, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο.

Ο τραυματισμός αυτός τον θέτει εκτός αγωνιστικής δράσης, δημιουργώντας επιπλέον πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

“Ο τελικός του Βόλου άφησε πληγές, η σεζόν όμως δεν έχει τελειώσει και το αγωνιστικό τμήμα ανασυντάσσεται για να παλέψει στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στα Play Offs.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και την Δευτέρα (27.04) ξεκίνησε την προετοιμασία του.Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του τελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, rondo και παιχνίδια 3 Vs 3 υψηλής έντασης.

Ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Ο μέσος του ΠΑΟΚ ξεκίνησε θεραπείες, ενώ με θεραπεία συνέχισαν και οι Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Την Τρίτη (28.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:00″.