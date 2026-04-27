Η συνάντηση με την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle απέκτησε… μαχητικό παλμό, με φόντο τον ιστορικό αγώνα του Μιχάλη Ζαμπίδη με τον Floyd Mayweather στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας «Iron Mike» και ο αήττητος Αμερικανός θρύλος της πυγμαχίας αναμένεται να βρεθούν στο ίδιο ρινγκ στις 27 Ιουνίου 2026, σε ένα μεγάλο αθλητικό event στην Αθήνα.

Η αναμέτρηση προβάλλεται ως μια ξεχωριστή στιγμή που ενώνει Ελλάδα και Αμερική μέσα από τον αθλητισμό και τη δυναμική των μεγάλων ονομάτων του παγκόσμιου boxing.