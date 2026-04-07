Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Η εξέλιξη αυτή, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών μέσω του προγράμματος State Partnership Program της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ.

Κατά την τοποθέτησή της, η Πρέσβης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, επισημαίνοντας ότι η ημέρα αποτελεί «σημαντική στιγμή στην ιστορία των αμυντικών σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας».

Όπως δήλωσε, «υπό την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης μέσω της ισχύος». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο εταίρο, με κοινό όραμα για το μέλλον, την ασφάλεια και την πρόοδο.

Η νέα στρατηγική σύμπραξη Ελλάδας – Φλόριντα

Η Πρέσβης ανακοίνωσε επισήμως ότι η Ελλάδα θα συζευχθεί με την Πολιτεία της Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος State Partnership Program, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική νέα φάση» στις διμερείς σχέσεις. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth για τη στήριξή τους, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία αυτή «επένδυση στο κοινό μας μέλλον».

Η Πρέσβειρα τόνισε ότι η επιλογή της Φλόριντα δεν είναι τυχαία, καθώς «οι δύο περιοχές διαθέτουν εκτεταμένες ακτογραμμές, οικονομίες που βασίζονται στον τουρισμό και τη γεωργία, και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της συνοριακής ασφάλειας». Επεσήμανε επίσης τη συμβολή της Φλόριντα στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, αλλά και την παρουσία ισχυρής ελληνικής ομογένειας.

Προοπτικές συνεργασίας σε πολλαπλά επίπεδα

Η νέα στρατηγική σύμπραξη δημιουργεί ευκαιρίες σε τομείς όπως η άμυνα, η εκπαίδευση, το εμπόριο και η κοινωνία των πολιτών. Σύμφωνα με την Πρέσβη, πρόκειται για μια «ολιστική συνεργασία μακράς πνοής» που θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα και των δύο χωρών.

Μεταξύ των πεδίων συνεργασίας περιλαμβάνονται η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαγιές και έκτακτα περιστατικά.

Μήνυμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού

Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ εξέφρασε την υπερηφάνεια των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεργασία με συμμάχους όπως η Ελλάδα, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Δένδια και τον Κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε με τη φράση: «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».