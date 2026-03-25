Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, απέστειλε μήνυμα για την 25η Μαρτίου, τονίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παραμένουν «ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες». Στην ανάρτησή της, συνέδεσε την ιστορική μνήμη της Ελληνικής Επανάστασης με το παρόν των σχέσεων ανάμεσα στην Αθήνα και την Ουάσιγκτον.

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ, με αφορμή την εθνική επέτειο, αναφέρει ότι «το 1821, με σύνθημα “Ελευθερία ή Θάνατος”, οι Έλληνες άνοιξαν τον δρόμο προς την ανεξαρτησία». Η πρέσβης αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον συμβολισμό του Αγώνα και στο ιστορικό του αποτύπωμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τη σύγχρονη Ελλάδα.

In 1821, under the rallying cry of “Freedom or Death,” Greeks forged their path to independence. Two centuries later, the relationship between our two great nations, rooted in faith, freedom, and love of country, is vibrant and expanding. I extend my best wishes to all Greeks for… pic.twitter.com/6SUdVIgpTq — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 25, 2026

Στο ίδιο μήνυμα σημειώνει πως «δύο αιώνες αργότερα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγάλων λαών μας, που βασίζονται στην πίστη, την ελευθερία και την πατριωτική αγάπη, είναι ζωντανές και συνεχώς αναπτυσσόμενες». Με τη δήλωσή της, αναδεικνύει τον διαρκή χαρακτήρα της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Εύχομαι σε όλους τους Έλληνες μια ευτυχισμένη και ευημερούσα Ημέρα Ανεξαρτησίας και προσβλέπω σε όσα θα επιτύχουμε μαζί κατά το επόμενο έτος», καταλήγει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ.