Από τη στιγμή που είναι ο άπόλυτος πρωταγωνιστής στους Κρίκους σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι λογικό να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξήχθη φέτος στη Θεσσαλονίκη και στην αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης» στο κλειστό της Μίκρας. Ο Πετρούνιας προφανώς και δεν είχε ανταγωνισμό στη μάχη της πρωτιάς, αν και στις δηλώσεις του στάθηκε στην άνοδο του επιπέδου των υπόλοιπων αθλητών.

