Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην πλούσια συλλογή του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο. Ο «Άρχοντας των Κρίκων» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ακόμη, η εν λόγω επίδοση του χάρισε μία θεση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ τον προσεχή Οκτώβρη.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να παραλαμβάνει το χρυσό και να τραγουδά συγκινημένος τον Εθνικό Ύμνο. Με αυτή την επιτυχία, ο Πετρούνιας έφτασε συνολικά τα 11 χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ στο ενεργητικό του έχει ακόμη τρία ασημένια και δύο χάλκινα.

Η «χρυσή» προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη