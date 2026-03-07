Ο συλλέκτης μεταλλίων χτύπησε ξανά. Ο Λευτέρης Πετρούνιας πέτυχε άλλη μία υπέρβαση στην καριέρα του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπάκου το Σάββατο (7/3).

Το πρόγραμμα στους κρίκους του απέφερε 14.300 βαθμούς (βαθμός δυσκολίας 5,6) και έτσι πλασαρίστηκε στη 2η θέση, πίσω από τον Ίλια Ζάικα από τη Ρωσία, που «έβγαλε» βαθμολογία 14.600.

Θυμίζουμε ότι ο 35χρονος μίδα των κρίκων, Λευτέρης Πετρούνιας είχε βγει 1ος στον ημιτελικό και μπήκε με την καλύτερη επίδοση στον τελικό.

Δείτε εδώ άλλη μία παράσταση του Πετρούνια, αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπάκου.

Ο 24χρονος Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα ήταν τρίτος με βαθμολογία με 14.233.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του τελικού στους κρίκους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπάκου.