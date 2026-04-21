Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με το οικονομικό επιτελείο να διαμορφώνει το πακέτο των πρόσθετων παρεμβάσεων ενόψει της δημοσιοποίησης, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το πλεόνασμα.

Όπως είπε η Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, oι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αμέσως μετά σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τελική λίστα των μέτρων στήριξης έχει διαμορφωθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει πώς θα μοιραστεί το πλεόνασμα των 500 εκατ.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Χριστίνα Κοραή, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μόνιμο επίδομα 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχος.

Την ίδια ώρα, παράταση για ακόμα δύο μήνες θα πάρει η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ, και επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων.

Η δέσμη μέτρων που εξετάζεται είναι:

παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο, με ΦΠΑ,

συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο,

επέκταση της επιδότησης 15% στα τιμολόγια των αγροτών για προμήθειες λιπασμάτων

και πιθανόν νέος κύκλος επιδότησης καυσίμων τύπου fuel pass, μέτρο που συνδέεται με την πορεία των τιμών βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην αντλία

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πολιτικές αιχμές που διατυπώθηκαν από τον Γιάννη Οικονόμου σχετικά με ανάρτηση του Άκη Σκέρτσο, τονίζοντας ότι απορρίπτει τη λογική του «τσουβαλιάσματος» και υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους διαχωρισμοί δεν συμβάλλουν σε ουσιαστικό διάλογο.