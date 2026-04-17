Η Τετάρτη 22 Απριλίου είναι η ημερομηνία που η κυβέρνηση περιμένει με ανυπομονησία. Εκείνη τη μέρα, η Eurostat θα ανακοινώσει επίσημα το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 το οποίο εκτιμάται ότι έκλεισε στα επίπεδα του 4,9% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου στα 12 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 9,15 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούσε σε 3,7% του ΑΕΠ.

«Η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο» δήλωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης (ΕΡΤ) για να προσθέσει ότι το ακριβές ύψος «θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί μένει να έχουμε, την τελική εκδοχή των στοιχείων».

Το υπερπλεόνασμα των περίπου 3 δις. ευρώ δεν ταυτίζεται με το πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που θα έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για παροχές καθώς όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης «πρέπει να συμφωνείς με τις Βρυξέλλες το ποιος ακριβώς είναι ο χώρος που είναι διαθέσιμος για να μπορέσεις να ξοδέψεις». Σε κάθε περίπτωση όμως αποτελεί μια καλή αφετηρία και ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης ενόψει της διαπραγμάτευσης που αναμένεται να δοθεί με τις Βρυξέλλες για το «κομμάτι» το οποίο θα αξιοποιηθεί για την χρηματοδότηση των νέων μέτρων στήριξης και φοροελαφρύνσεων.

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Θα περιμένουμε να δούμε τα τελικά στοιχεία, θα περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, θα συσχετίσουμε την αξιολόγησή μας με το τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ, με το τι συμβαίνει στις συντεταγμένες αυτής της ενεργειακής κρίσης και σίγουρα θα παρέμβουμε αναλόγως. Ανάλογα και με το ποιος θα είναι αυτός ο χώρος» ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μέτρα στήριξης

Με τον πληθωρισμό να έχει εκτοξευτεί στο 3,9% το Μάρτιο και τις εκτιμήσεις για το ετήσιο επίπεδο να υπερβαίνουν το 3%, στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκονται η παράταση του Fuel Pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τα λιπάσματα αλλά και η επαναφορά του Market Pass το οποίο είχε δοθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, το Power Pass για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Στα μέτρα που εξετάζονται είναι και η συνέχιση της έκτακτης επιβολής πλαφόν και ελέγχων στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί οριστικά καθώς το μείγμα θα κριθεί από το τελικό μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου.

Πακέτο ΔΕΘ

Υπάρχει, ωστόσο, και ο μακροπρόθεσμος πολιτικός λογαριασμός. Το πλεόνασμα δεν τροφοδοτεί μόνο τα έκτακτα μέτρα, ανοίγει και τον δρόμο για ένα ενισχυμένο πακέτο στη ΔΕΘ, που θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2027.