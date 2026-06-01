Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να εκπέμπει σήματα αντοχής και δυναμικής, όμως η εικόνα που σχηματίζεται το τελευταίο διάστημα διαφέρει ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες ακινήτων. Οι κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα επαγγελματικά ακίνητα, οι εξοχικές κατοικίες και οι επενδύσεις υψηλής αξίας ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, με ξεχωριστά χαρακτηριστικά και διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από το εξωτερικό, οι νέες κατασκευές, οι ενεργειακές προδιαγραφές αλλά και νέες μορφές ιδιοκτησίας αρχίζουν να διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται μέσα από διαφορετικές έρευνες της αγοράς. Τα στοιχεία της GEOAXIS για τα επαγγελματικά ακίνητα, οι αναλύσεις της Elxis – At Home in Greece για την αγορά εξοχικών κατοικιών, οι συναλλαγές της RE/MAX Ελλάς και οι νέες προσεγγίσεις που παρουσιάζουν εταιρείες, συνθέτουν ένα πολυσύνθετο τοπίο με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και νέες τάσεις.

Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, η ανάλυση της GEOAXIS δείχνει ότι οι μισθωτικές αξίες συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, ωστόσο η εικόνα είναι πλέον έντονα διαφοροποιημένη. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα στην τελευταία δεκαετία οι μισθωτικές αξίες παλαιών γραφείων αυξήθηκαν κατά περίπου 74%, ενώ στα αυτοτελή παλαιά κτίρια γραφείων η μεταβολή έφτασε περίπου το 63%.

Ταυτόχρονα, η αγορά γραφείων εμφανίζει πλέον τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία βρίσκονται τα σύγχρονα, ενεργειακά πιστοποιημένα πράσινα κτίρια που συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση και προσελκύουν μεγάλες επιχειρήσεις. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα ακίνητα σε περιοχές προβολής που διατηρούν υψηλή ζήτηση. Στην τρίτη κατηγορία συναντώνται τα παλαιά ακίνητα χωρίς ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τα οποία δυσκολεύονται να ακολουθήσουν την αγορά. Η έρευνα της GEOAXIS δείχνει ότι η ποιότητα του ακινήτου αποκτά πλέον βαρύνουσα σημασία. Η τοποθεσία εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Ενεργειακές πιστοποιήσεις, σύγχρονες υποδομές και επιπλέον παροχές μετατρέπονται σταδιακά σε απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Στον τομέα των εξοχικών κατοικιών, η εικόνα παραμένει ανοδική. Σύμφωνα με στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στις εξοχικές κατοικίες αυξήθηκε κατά 10,8%. Η ζήτηση εξακολουθεί να προέρχεται κυρίως από αγοραστές του εξωτερικού, οι οποίοι αναζητούν νεόδμητες κατοικίες με υψηλές προδιαγραφές, ενεργειακή απόδοση και σύγχρονο σχεδιασμό.

Η ίδια έρευνα αναδεικνύει και μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ νέων και παλαιότερων κατοικιών. Οι κατοικίες υπό κατασκευή ή νεότερης γενιάς κατέγραψαν σημαντική άνοδο στις αξίες τους, ενώ στις παλαιότερες κατοικίες παρατηρείται μετατόπιση ενδιαφέροντος προς μικρότερες ή οικονομικότερες επιλογές. Η Κρήτη εξακολουθεί να παραμένει από τους βασικούς πόλους έλξης της διεθνούς ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, η μέση αξία κατοικίας στο νησί κατέγραψε αύξηση, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ορισμένες περιοχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζονται και νέες μορφές απόκτησης ιδιοκτησίας, κυρίως στον χώρο των premium κατοικιών. Μία από αυτές είναι η συνιδιοκτησία ακινήτων ή fractional ownership, η οποία κάνει σταδιακά την εμφάνισή της και στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάει η Owners, το μοντέλο αυτό επιτρέπει σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να αποκτούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητα υψηλής αξίας αντί να επενδύουν στην πλήρη αγορά τους. Η Ελλάδα θεωρείται αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του μοντέλου αυτού, καθώς συνδυάζει αυξημένη τουριστική ζήτηση, υψηλό ενδιαφέρον για κατοικίες αναψυχής και ισχυρή παρουσία ξένων αγοραστών. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλά και δημοφιλή νησιά αναφέρονται ως περιοχές που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν αυξημένο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η RE/MAX Ελλάς αποτυπώνει την εικόνα της καθημερινής αγοράς μέσα από πραγματικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μεγαλύτερου δικτύου κτηματομεσιτών της χώρας, οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,7% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών. Η εικόνα αυτή προέκυψε μέσα από χιλιάδες ολοκληρωμένες πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το δίκτυο της εταιρείας σε όλη τη χώρα και επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα και δυναμική. Σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, η ζήτηση παραμένει ενεργή και η αγορά συνεχίζει να διατηρεί σταθερά ανοδική τροχιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα. Τα νεόδμητα ηλικίας έως πέντε ετών σημείωσαν αύξηση τιμών κατά 4,1%, ενώ τα ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας κινήθηκαν στο 3,3%. Η διαφορά αυτή αντανακλά τη μετατόπιση της ζήτησης προς κατοικίες νέας γενιάς, με σύγχρονες προδιαγραφές και υψηλότερες ενεργειακές επιδόσεις. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν εξετάζονται οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών. Στην κορυφή βρέθηκε η Μύκονος με μέση τιμή περίπου οκτώ χιλιάδων ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφονται στη Φιλοθέη, στην περιοχή του Χίλτον, στο Ελληνικό, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στην Πειραϊκή και στη Βούλα.

Σύμφωνα με τη RE/MAX, η μεγαλύτερη άνοδος που παρατηρείται στα νεόδμητα ακίνητα εξηγείται από δύο βασικούς λόγους. Από τη μία πλευρά οι αγοραστές στρέφονται ολοένα περισσότερο προς κατοικίες που διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και καλύτερες προδιαγραφές διαβίωσης. Από την άλλη, η προσφορά νέων κατοικιών παραμένει περιορισμένη, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης νέων κατασκευών δυσκολεύεται να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Παράλληλα, η έρευνα δείχνει ότι η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί φαινόμενο αποκλειστικά των μεγάλων αστικών κέντρων ή των παραδοσιακά ισχυρών αγορών. Αντίθετα, αξιοσημείωτες αυξήσεις παρατηρούνται και σε περιοχές που έως πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Νέες και ανερχόμενες περιοχές αρχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική, γεγονός που υποδηλώνει ανακατανομή του ενδιαφέροντος των αγοραστών.

Κατά την ανάλυση της εταιρείας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στον συνδυασμό υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς διαθέσιμων επιλογών. Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη παρουσία ξένων επενδυτών, συντηρεί τη ζήτηση τόσο για τουριστικές περιοχές όσο και για αστικά κέντρα που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Το κοινό συμπέρασμα όλων των ερευνών είναι ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να αλλάζει, δεν αρκεί πλέον μόνο η τοποθεσία. Η ποιότητα, οι ενεργειακές επιδόσεις, η ευελιξία χρήσης φαίνεται να καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις της αγοράς.