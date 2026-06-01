Γυναικοκτονία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.05) στην Καλαμάτα, με μια 39χρονη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, σε πολυκατοικία στην οδό Βασ. Όλγας και Κανάρη, όταν γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος μέσα στα αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγός του βρέθηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στο χέρι της βρέθηκε μαχαίρι. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία και εξέταση της σορού.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν την ώρα του συμβάντος και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Ο 41χρονος ομολόγησε και συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, η οποία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη άνδρας για ανθρωποκτονία από πρόθεση στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.