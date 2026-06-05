Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 68-58 από τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να ισοφαρίσουν τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 1-1 και να σταματήσουν ένα εντυπωσιακό σερί των Πειραιωτών.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί την πρώτη «γκέλα» για τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στην έδρα της Βαλένθια (85-84) στις 24 Μαρτίου. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη σειρά των 18 συνεχόμενων νικών των «ερυθρόλευκων», οι οποίες περιλάμβαναν 9 νίκες στο πρωτάθλημα και άλλες 9 στη Euroleague.