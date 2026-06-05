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Αταμάν: «Παίξαμε σπουδαία άμυνα, θα προσπαθήσουμε και στο ΣΕΦ να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας»
Ο Παναθηναϊκός πήρε την αντίδραση που έψαχνε στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη με 68-58 στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους εικόνα μετά το πρώτο ημίχρονο, περιόρισαν τον Ολυμπιακό και με επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Μετά […]
Μπαρτζώκας: «Υπήρχαν κάποιοι παίκτες που υστέρησαν, επιθετικά και αμυντικά»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε την εικόνα του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 1-1. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός και επέβαλε τον ρυθμό του στο ΟΑΚΑ, φτάνοντας στη νίκη στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο […]
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: «Καυτός» Χέιζ-Ντέιβις υπέγραψε τη νίκη και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 68-58 και ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις, ο οποίος άφησε πίσω του την άστοχη εμφάνιση του πρώτου αγώνα στο ΣΕΦ και «εκτέλεσε» τον Ολυμπιακό, οδηγώντας την ομάδα του σε […]
Ο Χέιζ-Ντέιβις αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο και το T-Center τον χειροκρότησε (vid)
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπήκε άστοχα στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, χάνοντας ελεύθερο τρίποντο στην πρώτη περίοδο. Παρά το άστοχο σουτ, η αντίδραση του κόσμου στο ΟΑΚΑ ήταν άμεση και χαρακτηριστική, καθώς οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά τον Αμερικανό φόργουορντ, προσπαθώντας να τον εμψυχώσουν για τη συνέχεια της αναμέτρησης.
«Εκρηκτικό» ξεκίνημα από τον Κώστα Παπανικολάου με επτά σερί πόντους (vid)
Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πρωταγωνιστής του δυναμικού ξεκινήματος των «ερυθρόλευκων» ήταν ο αρχηγός τους, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μπήκε «ζεστός» στο ματς και οδήγησε την ομάδα του σε αρχικό σερί 7-0. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε απόλυτη ευστοχία στο ξεκίνημα, […]