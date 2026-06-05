Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 68-58 από τον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να ισοφαρίσουν τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε 1-1 και να σταματήσουν ένα εντυπωσιακό σερί των Πειραιωτών.

Η ήττα αυτή σηματοδοτεί την πρώτη «γκέλα» για τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στην έδρα της Βαλένθια (85-84) στις 24 Μαρτίου. Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στη σειρά των 18 συνεχόμενων νικών των «ερυθρόλευκων», οι οποίες περιλάμβαναν 9 νίκες στο πρωτάθλημα και άλλες 9 στη Euroleague.

Το σερί του Ολυμπιακού

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101 (30/3, Stoiximan GBL)

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82 (3/4, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson 109 – 83 (5/4, Stoiximan GBL)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 102-88 (7/4, EuroLeague)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 (9/4, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 85-76 (16/4, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81 (19/4, Stoiximan GBL)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94 (25/4, Stoiximan GBL)

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 (28/4, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 (30/4, EuroLeague)

Μονακό – Ολυμπιακός 82-105 (5/5, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 117-76 (13/5, Stoiximan GBL)

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97 (24/5, Stoiximan GBL)

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 79-61 (22/5, EuroLeague)

Ολυμπιακός – Ρεάλ (92-85 (24/5, EuroLeague)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77 (28/5, Stoiximan GBL)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 68-95 (30/5, Stoiximan GBL)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76 (3/6, Stoiximan GBL)

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