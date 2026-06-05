Ο Παναθηναϊκός πήρε την αντίδραση που έψαχνε στο Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, φτάνοντας σε μια σημαντική νίκη με 68-58 στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» βελτίωσαν αισθητά την αμυντική τους εικόνα μετά το πρώτο ημίχρονο, περιόρισαν τον Ολυμπιακό και με επιθετικό ξέσπασμα στο δεύτερο μέρος πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας του και στην αμυντική προσήλωση που έφερε τη νίκη, τονίζοντας τη σημασία της ισοφάρισης στη σειρά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

“Παίξαμε σπουδαία άμυνα, από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Παίξαμε έξυπνα. Είχαμε έναν διπλό πόλο, να σταματήσουμε το παιχνίδι του Μιλουτίνοβ και δεν δώσαμε εύκολα σουτ στον Φουρνιέ.

Επιθετικά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Πήραμε αυτοπεποίθηση, πήραμε βοήθεια από τον πάγκο, από τον Τολιόπουλο, κάναμε το 1-1.

Αυτός είναι ο τρόπος και για τις δύο ομάδες. Θα δώσουν και οι δύο ομάδες τον καλύτερο εαυτό τους, θα είναι aggresive. Οι τελικοί είναι μια σειρά που όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Παίζουμε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, σε μια εξαιρετική ομάδα.

Και στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν κοντά, ξέρετε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όποιος είναι πιο έξυπνος θα τα καταφέρει, θα προσπαθήσουμε στο ΣΕΦ να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας, αλλά το ίδιο θα κάνει και ο Ολυμπιακός”.

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: “Τέτοιοι παίκτες βρίσκουν τα στατιστικά τους, βρίσκουν τον μέσο όρο τους. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, μπορεί να συμβεί σε όλους.

Σήμερα έπαιξε με αυτοπεποίθηση, έπαιξε σπουδαία”.