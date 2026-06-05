Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπήκε άστοχα στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, χάνοντας ελεύθερο τρίποντο στην πρώτη περίοδο.

Παρά το άστοχο σουτ, η αντίδραση του κόσμου στο ΟΑΚΑ ήταν άμεση και χαρακτηριστική, καθώς οι φίλαθλοι χειροκρότησαν θερμά τον Αμερικανό φόργουορντ, προσπαθώντας να τον εμψυχώσουν για τη συνέχεια της αναμέτρησης.