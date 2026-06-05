Αθώος με σύμφωνη γνώμη και της Εισαγγελέως της έδρας κηρύχθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο μελισσοκόμος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου για τον εμπρησμό στο Άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου.

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδόθηκαν και ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό. «Έφτασα μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Ξεκίνησα από το Γαλάτσι γύρω στις 11.40. Στις 11.45 πήγα σε κατάστημα και με έχει καταγράψει η κάμερα. Δεν θα προλάβαινα να έχω ανάψει τη φωτιά», υποστήριξε μεταξύ άλλων απολογούμενος ο μελισσοκόμος.

Και πρόσθεσε πως: «Όταν πήγα, υπήρχε ήδη φωτιά. Είδα ένα παλικάρι σε μηχανάκι και του είπα να πάρει την Πυροσβεστική, γιατί το δικό μου τηλέφωνο δεν είχε σήμα. Ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριασει την περιοχή, το δικό μου σημείο ήταν πεντακάθαρο. Για αυτό δεν κάηκαν τα μελίσσια. Έχω ξεφτιλιστει δημοσίως, έχουν βγάλει τη φωτογραφία μου στο ίντερνετ, με κυνηγάνε οι άλλοι μελισσοκόμοι».