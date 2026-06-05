Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Πρωταγωνιστής του δυναμικού ξεκινήματος των «ερυθρόλευκων» ήταν ο αρχηγός τους, Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος μπήκε «ζεστός» στο ματς και οδήγησε την ομάδα του σε αρχικό σερί 7-0.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε απόλυτη ευστοχία στο ξεκίνημα, σημειώνοντας 2/2 δίποντα και 1/1 τρίποντο, βάζοντας άμεσα τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού και δίνοντας τον τόνο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.