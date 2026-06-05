Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο T-Center τον Ολυμπιακό για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο παιχνίδι, επικρατήσαν με 82-76, θα επιδιώξουν με νέα νίκη να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» παρά την ήττα, έδειξαν σημάδια βελτίωσης στο ΣΕΦ και στο επερχόμενο παιχνίδι, μπροστά στο κοινό τους, θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελιξεις του αγώνα της Παρασκευής.