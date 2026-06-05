Παρότι έμεινε εκτός αποστολής για τη δεύτερη αναμέτρηση των τελικών της Stoiximan GBL, ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ βρέθηκε στο παρκέ πριν από το παιχνίδι, κάνοντας χαλαρό πρόγραμμα και δοκιμάζοντας το χέρι του στα σουτ.

Ο Ισπανός φόργουορντ δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, όπως είχε συμβεί και στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο ΣΕΦ.

Παρά την απουσία του από τη δωδεκάδα, ο Χουάντσο έδειξε να διατηρεί κανονικά τον αγωνιστικό του ρυθμό, πραγματοποιώντας ατομικές προσπάθειες στο παρκέ πριν από την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης.

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