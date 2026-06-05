Ο Ισπανός φόργουορντ δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, όπως είχε συμβεί και στον πρώτο τελικό που διεξήχθη στο ΣΕΦ.

Παρά την απουσία του από τη δωδεκάδα, ο Χουάντσο έδειξε να διατηρεί κανονικά τον αγωνιστικό του ρυθμό, πραγματοποιώντας ατομικές προσπάθειες στο παρκέ πριν από την έναρξη της κρίσιμης αναμέτρησης.