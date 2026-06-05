Οι δύο κορυφαίες ομάδες της χώρας τίθενται αντιμέτωπες στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του μπασκετικού κοινού.

Οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας επικρατήσει στο πρώτο ματς την περασμένη Τετάρτη (03/05) με 82-76, θα επιδιώξουν με νέα νίκη να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι», παρά την ήττα, έδειξαν σημάδια βελτίωσης στο ΣΕΦ και στο επερχόμενο παιχνίδι, μπροστά στο κοινό τους, θα προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν τη σειρά και να επιστρέψουν δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Το τζάμπολ του δεύτερου μεγάλου τελικού «αιωνίων» ειναι προγραμματισμένοτων για τις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.