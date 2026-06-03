Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.
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Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε γνωστή την «ενδεκάδα» που θα αγωνιστεί στο παιχνίδι, αφήνοντας εκτός του Χολ και Νιλικίνα, ενώ ο Ντόρσεϊ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους ερυθρόλευκους λόγω τραυματισμού. Η 11άδα: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, […]
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει στη μάχη των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:00) τον μεγάλο τους αντίπαλο στο πρώτο και ιδιαίτερα […]
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Κένεθ Φαρίντ έμειναν εκτός της εξάδας των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για το Game 1 με τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι, αυτή διαμορφώνεται ως εξής: Τι Τζέι Σορτς, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ.
Οι τελικοί της Stoiximan GBL έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Με αφορμή το επικείμενο πρώτο φετινό τζάμπολ στις 3/6 και ώρα 21:00, γυρίζουμε το χρόνο πίσω και θυμούμαστε πέντε «fun facts» που έχουν σημαδέψει τις αναμετρήσεις για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας. Η «στοιχειωμένη» 35άρα του 1996 και το ιστορικό ρεκόρ Το 1996, ο […]
Ο Μίλος Τεόντοσιτς γύρισε σελίδα στην μπασκετική του πορεία, καθώς λίγους μήνες μετά το τέλος της σπουδαίας καριέρας του ως αθλητής, αναλαμβάνει νέο ρόλο στον αγαπημένο του Ερυθρό Αστέρα. Ο θρυλικός Σέρβος γκαρντ θα αποτελεί πλέον τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου του Βελιγραδίου, με τη διοίκηση να εμπιστεύεται την εμπειρία, τις γνώσεις και το κύρος […]