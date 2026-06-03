Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.