Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, έφτασαν στο γήπεδο οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα διευθύνουν οι Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας.

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