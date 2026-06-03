Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να μπει στη μάχη των τελικών της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καταλήγει στους έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (21:00) τον μεγάλο τους αντίπαλο στο πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι των τελικών, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος άφησε εκτός εξάδας τους Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Έτσι, οι έξι ξένοι που θα αγωνιστούν για τον Ολυμπιακό στο Game 1 είναι οι Κόρι Τζόσεφ, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Με τις επιλογές του Μπαρτζώκα να ξεκαθαρίζουν το τοπίο, οι Πειραιώτες μπαίνουν στη σειρά των τελικών με την καλύτερη δυνατή σύνθεση, θέλοντας να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό.