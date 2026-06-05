Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε το «παρών» στο ΟΑΚΑ για το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για την εξέλιξη της σειράς.

Οι εξέδρες του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι κατάμεστες, με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να δημιουργεί έντονη ατμόσφαιρα, ενώ στο πλευρό της ομάδας βρίσκεται και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.