Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο «T-Center» και μίλησε σε παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Παναθηναϊκού λίγες ημέρες πριν την έναρξη των τελικών της Stoiximan Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ συγκέντρωσε την ομάδα πριν από την προπόνηση και ζήτησε από όλους μέγιστη συγκέντρωση και κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρά το γεγονός ότι το «τριφύλλι» ξεκινά τη σειρά με μειονέκτημα έδρας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο Γιαννακόπουλος μίλησε σε έντονο ύφος, θέλοντας να αφυπνίσει τους παίκτες μετά την εικόνα που παρουσίασαν το προηγούμενο διάστημα, τόσο μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό όσο και στα παιχνίδια των ημιτελικών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Παράλληλα, στάθηκε στη συνολική πορεία της σεζόν και έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα πως ο στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου, ώστε η χρονιά να ολοκληρωθεί με θετικό τρόπο για τον σύλλογο.