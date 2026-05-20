Κουτλουάι κατά Χέις-Ντέιβις: «Παίρνεις 5 εκατομμύρια και το αποκαλείς “παιδικό παιχνίδι” – Βγες και ζήτα συγγνώμη» (vid)
Ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι άσκησε σκληρή κριτική στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, με αφορμή την πρόσφατη ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ στα social media. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είχε τοποθετηθεί δημόσια πριν από μερικές ημέρες σχετικά με την κριτική που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τα σχόλια που βλέπει να γίνονται εις βάρος του. […]
Χέιζ – Ντέιβις για τη σειρά με τη Βαλένθια: «Δυστυχώς, οι κακοί… νίκησαν»
Μερικά 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού, ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις δημοσίευσε στο YouTube ένα βίντεο με παρασκηνιακές στιγμές από τη σειρά των playoffs απέναντι στη Βαλένθια. Μέσα από το υλικό παρουσιάζονται εικόνες από τα αποδυτήρια, την προετοιμασία και τις μάχες των δύο ομάδων στο παρκέ. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν […]
Stoiximan GBL: Οι ημέρες και ώρες των ημιτελικών και τελικών
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τους ημιτελικούς και τους τελικούς της Stoiximan GBL. Η τετράδα των playoffs δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αφού η σειρά ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Betsson θα κριθεί σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 25/5 στις 19:00. Ο νικητής της αναμέτρησης θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στα ημιτελικά, ενώ το […]
Ο Γ. Σ. Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε τον Κώστα Τελάκη στη θέση του προπονητή
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής έκανε γνωστό τον προπονητή της νέας σεζόν, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Κώστα Τελάκη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ο Γ.Σ. Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον coach Κώστα Τελάκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας. Ο coach Τελάκης […]
Πέθανε ο Κάρεϊ Σκάρι – H συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Ο Κάρεϊ Σκάρι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, με την είδηση του θανάτου του να γνωστοποιείται από τον αδερφό του, Μόουζες. Ο εκλιπών είχε γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς αποτέλεσε τον πρώτο ξένο παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μπάσκετ των «ερυθρόλευκων». Ο Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας είχε επιλεγεί στο NBA […]