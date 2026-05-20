Το Final Four της EuroLeague πλησιάζει και θα φιλοξενηθεί στο T-Center της Αθήνας.

Ο ισχυρος άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισκέφθηκε πριν από λίγο το γήπεδο και μέσα από story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε τη δική του τοποθέτηση για τη διοργάνωση.

«Εχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα… Να είσαι έτοιμος να φτιάξεις το ωραιότερο Final Four στην ιστορία… και να το δεις από την τηλεόραση και τον καναπέ».

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR αποκλείστηκε σε σειρά best-of-five από την Βαλένθια στα playoffs και δεν θα δώσει το παρόν στο επερχόμενο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του.

