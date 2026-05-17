Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στην τετράδα της Stoiximan GBL, επικρατώντας εκτός έδρας της Μυκόνου με 76-90 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά των playoffs.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή της και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 28 Μαΐου.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Ματίας Λεσόρ προχώρησε σε μια όμορφη κίνηση, χαρίζοντας τη φανέλα του σε έναν μικρό φίλο του «τριφυλλιού».«Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε χαρά σε ένα μικρό φίλαθλο της ομάδας μας, χαρίζοντάς του την εμφάνισή του!», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.