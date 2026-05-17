Τη Δευτέρα 18 Μαΐου κατατίθεται στον Άρειο Πάγο η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης.

Η εκδήλωση, σε πιο άτυπο κλίμα, οργανώθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της κυρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι. Υποστηρικτές του νέου πολιτικού εγχειρήματος υπέγραψαν τη σχετική διακήρυξη, δηλώνοντας τη συμμετοχή και τη στήριξή τους.

Οι διαδικασίες μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Facebook, με φίλους του κόμματος να διαβάζουν και να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα συμμετοχής. Η εικόνα από τον χώρο έδειχνε έντονο ενδιαφέρον και θετικό κλίμα.

«Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία»

Οι κυρίες Καρυστιανού και Γρατσία, ντυμένες στα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τους παρευρισκόμενους. «Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άρειο Πάγο», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμμετοχή. «Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία, την καλή και τη σωστή Ιστορία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η κυρία Γρατσία εξέφρασε την ευχή «όλα να πάνε κατ’ ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας».

Παρουσία του Θανάση Αυγερινού στην εκδήλωση

Στο δικηγορικό γραφείο παρευρέθηκε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει συστρατευθεί με την κυρία Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, φάνηκε να βοηθά παρευρισκόμενους στη συμπλήρωση της φόρμας υπογραφών.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν με σύντομα μηνύματα τα κίνητρά τους: «Για το καλό των παιδιών μας», είπε μια κυρία, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε «Για την ελευθερία των νέων». «Αλλάζουμε σελίδα», ανέφερε ακόμη ένας παρευρισκόμενος στο γραφείο της κ. Γρατσία.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα την Πέμπτη 21 Μαΐου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.