Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα και την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου για τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Αιτία αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός κατά της ηγεσίας με αφορμή ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος ζήτησε συνεδριακή απόφαση για την ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην επίμαχη ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης απηύθυνε αιχμηρή κριτική προς τον Σωκράτη Φάμελλο, καλώντας τον να συγκαλέσει άμεσα την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Ο ίδιος έγραψε: «Σωκράτη Φάμελλε μετά από αυτά τα δημοσιεύματα του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη, ακόμα να συγκαλέσεις την Πολιτική Γραμματεία και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα; Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία άμεσα».

Η αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου υπήρξε άμεση. Χαρακτήρισε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη προσβλητική και επιθετική, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ο ίδιος σημείωσε: «Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάζουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων».

Μέσω Facebook, ο Παύλος Πολάκης απάντησε πως «θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή», επισημαίνοντας ότι τρεις πρόεδροι στη σειρά τον έχουν διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Κατηγόρησε ακόμη τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ανέχεται βουλευτές και στελέχη που δηλώνουν προσχώρηση σε άλλα κόμματα, ενώ, όπως είπε, ο ίδιος διαγράφεται επειδή ζητά συνεδρίαση των οργάνων.

Εσωκομματικοί κραδασμοί και επόμενη μέρα

Η διαγραφή Πολάκη ανοίγει νέο κύκλο εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ, που καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του. Η επόμενη μέρα βρίσκει το κόμμα αντιμέτωπο με έντονους εσωκομματικούς κραδασμούς, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας, με νέα ανάρτησή του, προαναγγέλλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Η απόφαση Φάμελλου θεωρείται η απαρχή ενός νέου κύκλου εσωτερικών συγκρούσεων με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Παύλος Πολάκης παραμένει μέλος του κόμματος, αλλά έχει διαγραφεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κουμουνδούρου διαρρέει ότι ο Πολάκης είναι πλέον εκτός Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας, καθώς συμμετείχε ex officio και όχι ως εκλεγμένο μέλος. Δεν αναμένεται να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Το κόμμα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο νέων αποχωρήσεων ή διαφοροποιήσεων, κυρίως από στελέχη που στηρίζουν τον Παύλο Πολάκη. Η κρίση αυτή συμπίπτει χρονικά με τις διεργασίες στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, καθώς και με τη διαδικασία συγκρότησης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.