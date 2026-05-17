Η Βουλγαρία κατέκτησε την κορυφή της Eurovision 2026, με τη νεαρή τραγουδίστρια DARA να συγκλονίζει κοινό και επιτροπές χάρη στο τραγούδι «Bangaranga». Η εκρηκτική της εμφάνιση στη σκηνή χάρισε στη χώρα την πρώτη θέση, σηματοδοτώντας μια ιστορική επιτυχία για τη βουλγαρική συμμετοχή.

Η νίκη αυτή αποτελεί την πρώτη φορά που η Βουλγαρία ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν τον τελικό, η συμμετοχή της DARA βρισκόταν μόλις στη 14η θέση των στοιχημάτων. Ωστόσο, μετά τον δεύτερο ημιτελικό, η εντυπωσιακή της παρουσία την εκτόξευσε στις πρώτες θέσεις, οδηγώντας τελικά στη μεγάλη νίκη.

Η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» κατέλαβε τη δέκατη θέση, συγκεντρώνοντας 220 πόντους και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Η τελική δεκάδα της Eurovision 2026

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Βουλγαρία με 516 βαθμούς, ακολουθούμενη από το Ισραήλ με 343 και τη Ρουμανία με 296. Στην τέταρτη θέση ήρθε η Αυστραλία με 287, ενώ η Ιταλία συμπλήρωσε την πεντάδα με 281 βαθμούς.

Ακολούθησαν η Φινλανδία με 279, η Δανία με 243, η Μολδαβία με 226, η Ουκρανία με 221 και η Ελλάδα με 220 βαθμούς.

Η ανακοίνωση της βαθμολογίας του κοινού

Η φετινή ψηφοφορία του κοινού ανέτρεψε τα δεδομένα, χαρίζοντας εντυπωσιακές βαθμολογίες σε ορισμένες χώρες και μηδενικά σκορ σε άλλες. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και το Βέλγιο δεν έλαβαν κανέναν βαθμό από το televoting, ενώ η Μολδαβία και η Ρουμανία συγκέντρωσαν 183 και 232 βαθμούς αντίστοιχα.

Η Ελλάδα συγκέντρωσε 147 βαθμούς από το κοινό, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική της θέση. Εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση της Βουλγαρίας, που απέσπασε 312 βαθμούς από τους τηλεθεατές, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη.

Η βαθμολογία των επιτροπών

Όπως κάθε χρόνο, οι εθνικές επιτροπές είχαν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη. Η Μάλτα και η Δανία έδωσαν το 12άρι τους στη Βουλγαρία, ενώ η Κύπρος χάρισε το δικό της στην Ελλάδα. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε συνολικά 62 βαθμούς από τις επιτροπές.

Η διαδικασία ανακοινώσεων κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον, με τις ψήφους να αλλάζουν συνεχώς τη βαθμολογία. Η Βουλγαρία παρέμεινε σταθερά στην κορυφή, κατακτώντας τελικά τη μεγάλη διάκριση της Eurovision 2026.