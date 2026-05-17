Σε μία ακόμη αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο όπου διακρίνεται ένα χέρι να χτυπά νευρικά σε τραπέζι, σαν να περιμένει κάτι. Στο πλάνο, αλλά και στη λεζάντα, εμφανίζεται η φράση «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να τη σχολιάζουν ως πιθανή προαναγγελία για την ανακοίνωση του κόμματός του.

Η δημοσίευση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά από άλλη παρόμοια ανάρτηση του ίδιου και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που ενίσχυσε τις ερμηνείες περί επικείμενων πολιτικών εξελίξεων.

Το βίντεο – «χρησμός» του Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από δεκάδες σχόλια υποστηρικτών του, τα οποία αναφέρουν μεταξύ άλλων: «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα» και «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Στο ηχητικό του βίντεο ακούγεται καθαρά η φωνή ενός υποστηρικτή να του λέει: «ανακοίνωσέ το». Με τη φράση «τον Μάρτιο ήταν νωρίς», ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια πρώτη, γεμάτη νόημα απάντηση σε όσους του ζητούν να επισπεύσει τις διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η 26η Μαΐου ακούγεται ολοένα και πιο έντονα ως πιθανή ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα.