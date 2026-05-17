Νέα απογοήτευση βίωσε η Αλ Νασρ, η οποία λίγες ημέρες μετά την απώλεια σημαντικού προβαδίσματος στη μάχη του πρωταθλήματος, γνώρισε ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα στη σεζόν της. Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε με 1-0 από την Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, χάνοντας έτσι μία ακόμη ευκαιρία να κατακτήσει τρόπαιο. Το […]