Βρισκόμαστε δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της LaLiga και η μάχες για την αποφυγή του υποβιβασμού – Ευρωπαϊκών εισιτηρίων κορυφώνεται.
Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων (17/05)
20:00 | Έλτσε – Χετάφε | Novasports Extra 3
20:00 | Αθλέτικ Μπιλμπάο – Θέλτα | Novasports Extra 2
20:00 | Οβιέδο – Αλαβές | Novasports Extra 1
20:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Χιρόνα | Novasports Start
20:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο – Βιγιαρεάλ | Novasports 6
20:00 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια | Novasports 5
20:00 | Οσασούνα – Εσπανιόλ | Novasports 4
20:00 | Λεβάντε – Μαγιόρκα | Novasports 3
20:00 | Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης | Novasports 2
22:15 | Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μπέτις | Novasports 1