Η Λεχ Πόζναν διατήρησε τα σκήπτρα της στο πολωνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας το πρωτάθλημα για δεύτερη διαδοχική χρονιά και δέκατη συνολικά στην ιστορία της.

Η ομάδα του Νιλς Φρεντέρικσεν επικράτησε εκτός έδρας της Ραντόμιακ Ράντομ με 3-1 και «κλείδωσε» μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φετινής Ekstraklasa.

Με την επιτυχία αυτή, η Λεχ εξασφάλισε παράλληλα και την παρουσία της στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, όπου ενδέχεται να επηρεάσει και τα δεδομένα για τις ελληνικές ομάδες.

Την ίδια στιγμή, η μάχη για τη δεύτερη θέση στην Ekstraklasa παραμένει ανοιχτή, με τις Γκόρνικ Ζάμπρζε, Ράκοφ και Κατοβίτσε να διεκδικούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

