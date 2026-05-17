Η σεζόν της Τσέλσι εξελίσσεται σε πλήρη απογοήτευση στην Premier League, με την ομάδα του Λονδίνου να παρουσιάζει έντονη αστάθεια και να μένει, εκτός απροόπτου, εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι «μπλε» έχουν ήδη προχωρήσει σε δύο αλλαγές προπονητή μέσα στη χρονιά, με τον Έντσο Μαρέσκα να αποτελεί παρελθόν στις αρχές του έτους και τον Λίαμ Ροσίνιορ να τον διαδέχεται προσωρινά, πριν αποχωρήσει και αυτός στα τέλη Απριλίου.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜 The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό εμφανίζουν ως επικρατέστερο διάδοχο τον Τσάμπι Αλόνσο, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία και διετές συμβόλαιο, εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης.

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται μάλιστα να τροφοδότησε τα σενάρια, καθώς ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X δημοσίευμα της «Marca» που αναφέρεται στην επικείμενη συμφωνία του με την Τσέλσι, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω συζητήσεις γύρω από την υπόθεση.

Xabi Alonso, a punto de convertirse en entrenador del Chelsea https://t.co/ZSDO82sd9S — Xabi Alonso (@XabiAlonso) May 17, 2026

Την ίδια στιγμή, η Τσέλσι προέρχεται από την ήττα με 1-0 στον τελικό του FA Cup απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφράγισε» μια χρονιά χωρίς ευρωπαϊκή προοπτική, με την ομάδα να δίνει τις τελευταίες δύο αγωνιστικές απέναντι σε Τότεναμ και Σάντερλαντ σε μια προσπάθεια να αποφύγει την περαιτέρω βαθμολογική κατάρρευση.