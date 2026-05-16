Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε σε απόλυτο εφιάλτη για την Τσέλσι, η οποία ολοκληρώνει μία από τις πιο απογοητευτικές χρονιές της σύγχρονης ιστορίας της, μένοντας εκτός ευρωπαϊκών θέσεων και χάνοντας παράλληλα τον τελικό του FA Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι συνεχείς αλλαγές στην τεχνική ηγεσία δεν έφεραν αποτέλεσμα για τους Λονδρέζους. Μετά την αποχώρηση του Έντσο Μαρέσκα στις αρχές του έτους και το «διαζύγιο» με τον Λίαμ Ροσίνιορ τον Απρίλιο, ο Κάλουμ ΜακΦάρλαντ ανέλαβε προσωρινά μέχρι το φινάλε της σεζόν.

🚨 BREAKING: Xabi Alonso has accepted to become Chelsea next manager, HERE WE GO! 🔵🔜 The agreement is set to be completed.#CFC prepare official announcement for the upcoming days, but Xabi said YES. 💣 pic.twitter.com/NsoyoQGvy9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι έχει ήδη καταλήξει στον άνθρωπο που θα οδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους «μπλε» για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.