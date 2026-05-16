Η ΑΕΛ επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στην «AΕΛ FC Arena» για την 9η αγωνιστική των play-out της Stoiximan Super League.

Οι «βυσσινί» με αυτή την νίκη έφτασαν στους 30 βαθμούς, αλλά βρίσκονται στο -3 από τον Αστέρα Τρίπολης, που έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά και με μία αγωνιστική να απομένει, υστερώντας στην ισοβαθμία δεν υπάρχει τρόπος να μείνει στην πρώτη κατηγορία.

Ο Μέικον στο 13ο λεπτό άνοιξε το σκορ, για να κάνει δύο τα τέρματα ο Τούπτα στο 34ο λεπτό για την ΑΕΛ. Ο Ατρόμητος το μόνο μπου κατάφερε ήταν να μειώσει στο 90΄ο Μπάκου.

Εξέλιξη του αγώνα

Ο τεχνικός της ΑΕΛ, Τζανλούκα Φέστα, διατήρησε την ίδια ενδεκάδα με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό. Οι «βυσσινί» μπήκαν δυνατά, έχοντας το έξτρα κίνητρο απέναντι σε έναν αδιάφορο βαθμολογικά Ατρόμητο, και στο 13’ άνοιξαν το σκορ μετά από φάση διαρκείας. Από γέμισμα δεξιά, η άμυνα των φιλοξενούμενων δεν απέκρουσε και ο Τούπτα στρώνοντας στον Μασόν, έδωσε το γκολ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής.

Ο Ατρόμητος ισορρόπησε προσωρινά, αλλά στο 34’ δέχτηκε δεύτερο γκολ στην αντεπίθεση: ο Πασάς έδωσε κάθετη στον Σαγκάλ, ο Χιλιανός γύρισε για τον Τούπτα, και με πλασέ από κοντά έκανε το 2-0, ενισχύοντας το προβάδισμα των Θεσσαλών. Το ημίχρονο έκλεισε με μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, όταν ο Τζοβάρας επιχείρησε ανάποδο ψαλίδι, αλλά ο Βενετικίδης έσωσε την εστία του.

Στην επανάληψη, στο 48’ υπήρξε φάση για πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου μετά από ανατροπή του Τζοβάρα από τον Μασόν, όμως το VAR οδήγησε τον διαιτητή να ανακαλέσει την απόφαση. Στο 63’ ο διαιτητής τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Γιουματζίδη, ενώ στο 70’ ο Μπατουμπινσκά απέκρουσε σουτ του Μπάκου, διατηρώντας το σκορ.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και η ΑΕΛ περίμενε τα αποτελέσματα από την Τρίπολη, τα οποία δεν ευνοούσαν τον Ατρόμητο. Τελικά, οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν την επιστροφή στις νίκες και ταυτόχρονα τον μαθηματικό υποβιβασμό του Ατρομήτου στη Super League 2. Στο 90’ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με τον Μπάκου, εκμεταλλευόμενοι λάθος συνεννόηση της άμυνας των γηπεδούχων.

ΑΕΛ NOVIBET (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς (90’+3′ Ηλιάδης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Πασάς (89′ Γκαράτε), Σαγκάλ (84′ Χατζηστραβός), Τούπτα

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μήτογλου, Καραμάνης, Ουκάκι (87′ Κίνι), Μουτουσαμί (87′ Αμπαρτζίδης), Τσιλούλης (65′ Μπάκου), Τσούμπερ, Τζοβάρας (78′ Φαν Βέερτ), Τσαντίλας