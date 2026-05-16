Μια νέα σοβαρή καταγγελία έφτασε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» σχετικά με τις γάτες που είχαν εντοπιστεί έγκλειστες και κακοποιημένες στην πολύκροτη υπόθεση της Δονούσας, μία από τις ελάχιστες υποθέσεις κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα που οδήγησαν σε πραγματική φυλάκιση δράστη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ορισμένες από τις γάτες που διασώθηκαν από πολύμηνο εγκλεισμό και ακραία παραμέληση μεταφέρονται πλέον σε απομονωμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του νησιού, χωρίς πρόσβαση σε τροφή και νερό, καθώς, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι, η παρουσία τους θεωρείται «βάρος» ενόψει της τουριστικής περιόδου. Οι άνθρωποι που μιλούν στα «ΝΕΑ» ζητούν να παραμείνουν απολύτως ανώνυμοι, περιγράφοντας ένα κλίμα φόβου στο μικρό νησί. Μάλιστα, υποδεικνύουν συγγενική σχέση μεταξύ του καταδικασμένου για την κακοποίηση των ζώων και του κοινοτάρχη της Δονούσας, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ίδιους, λειτουργεί αποτρεπτικά για δημόσιες καταγγελίες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει πανελλαδικό σοκ όταν αποκαλύφθηκε ότι δεκάδες γάτες βρίσκονταν έγκλειστες σε σπίτι στη Δονούσα, σε συνθήκες ακραίας εξαθλίωσης και κακοποίησης. Ζώα υποσιτισμένα, άρρωστα και παρατημένα μέσα σε ακαθαρσίες επί μήνες.

Η υπόθεση κατέληξε στη φυλάκιση του δράστη, μία εξαιρετικά σπάνια εξέλιξη για υποθέσεις κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα.

Σήμερα όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες που φτάνουν στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», τα ζώα που επέζησαν κινδυνεύουν ξανά.

«Οι γάτες απελευθερώθηκαν κι εκείνος πήγε φυλακή. Τώρα όμως βγαίνει ξανά και υπάρχει τρόμος στο νησί», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή που επικοινώνησε με την εφημερίδα.

Ξεκίνησε στο Μοσχάτο

Ο εφιάλτης, ωστόσο, δεν ξεκίνησε στη Δονούσα. Είχε προηγηθεί το Μοσχάτο. Ο 63χρονος άνδρας που συνελήφθη στο νησί για βασανισμό και φόνευση δεκάδων ζώων είχε ήδη βαρύ ιστορικό. Το 2019 αποκαλύφθηκε ότι στο σπίτι του στο Μοσχάτο υπήρχαν δεκάδες νεκρά ζώα, κάποια σε αποσύνθεση, άλλα σκελετωμένα, ενώ στον χώρο είχαν εντοπιστεί αυτοσχέδιες παγίδες και κρεμάλες. Οι εικόνες που είχαν καταγραφεί τότε παρέπεμπαν περισσότερο σε θάλαμο βασανιστηρίων παρά σε κατοικία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γειτόνισσα τον κατήγγειλε έπειτα από χρόνια υποψιών. Σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες, επί σχεδόν μία δεκαετία συγκέντρωνε και βασάνιζε ζώα στο σπίτι του. Συνελήφθη, νοσηλεύτηκε προσωρινά σε ψυχιατρική κλινική και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Αρχικά παρέμεινε στο Μοσχάτο συνεχίζοντας να συγκεντρώνει ζώα.

Αργότερα μεταφέρθηκε στη Δονούσα. Εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκαν 58 γάτες εγκλωβισμένες στο σκοτάδι, χωρίς επαρκή τροφή και νερό, σε κατάσταση ακραίας εξαθλίωσης. Οι περιγραφές ίδιες: εγκλωβισμένα πλάσματα, σιωπηλή φρίκη και κακοποίηση που εξελισσόταν μακριά από τα βλέμματα.

«Τις μεταφέρουν στην ερημιά»

Σε ανακοίνωσή του, το φιλοζωικό σωματείο Αδεσποτολόγιο αναφέρει ότι στις 30 Μαρτίου πέντε γάτες μεταφέρθηκαν στην ερημική περιοχή της Καλοταρίτισσας.

«Η μία βρέθηκε αδυνατισμένη και ταλαιπωρημένη, μία δεύτερη επέστρεψε υποσιτισμένη και άρρωστη, ενώ οι υπόλοιπες αγνοούνται και φοβόμαστε για τη ζωή τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το Donousa Cat Project και το Αδεσποτολόγιο κάνουν λόγο για ζώα που είχαν ήδη επιβιώσει από μακροχρόνιο κακοποιητικό εγκλεισμό και τώρα εγκαταλείπονται «στην ερημιά να πεθάνουν από την πείνα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στα «ΝΕΑ», κάτοικοι καταγγέλλουν ότι υπάρχει πίεση να «εξαφανιστούν» οι γάτες ενόψει καλοκαιριού και τουριστικής σεζόν.

Κλίμα φόβου και σιωπής

Το Donousa Cat Project φέρεται να απευθύνθηκε στον Δήμο Νάξου, με τον αρμόδιο κτηνίατρο – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – να γνωμοδοτεί ότι οι γάτες πρέπει να παραμείνουν στη Δονούσα και να φροντιστούν εκεί.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλεται, ελάχιστοι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν δημόσια.

«Οι ντόπιοι δεν θέλουν να έρθουν σε σύγκρουση μαζί τους επώνυμα», αναφέρει πηγή που επικοινώνησε με την εφημερίδα.

Και κάπως έτσι, ζώα που επέζησαν από έναν βασανιστικό εγκλεισμό κινδυνεύουν σήμερα να πεθάνουν από ασιτία σε απόμερες περιοχές ενός μικρού νησιού, μακριά από τα βλέμματα των τουριστών, αλλά όχι μακριά από τις ευθύνες.