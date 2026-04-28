Η Κίνα ανακοίνωσε για πρώτη φορά την επιτυχή κλωνοποίηση δέκα γιάκ σε μία μόνο παρτίδα, ένα επίτευγμα που θεωρείται σημαντικό ορόσημο στην τεχνολογία αναπαραγωγής ζώων. Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα στο Νταμσούνγκ της Λάσα, στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ (Xizang).

Το αποτέλεσμα επετεύχθη μέσω ενός εγχώρια αναπτυγμένου συστήματος εκτροφής, το οποίο συνδυάζει την επιλογή ολόκληρου του γονιδιώματος με την κλωνοποίηση σωματικών κυττάρων, έπειτα από τριετή έρευνα κινεζικής επιστημονικής ομάδας.

Μεταξύ 25 Μαρτίου και 5 Απριλίου του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκε δεύτερη παρτίδα κλωνοποιημένων γιάκ, από την οποία προέκυψαν δέκα επιτυχημένες κυήσεις. Όλα τα μικρά γεννήθηκαν με φυσικό τρόπο, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, αποδεικνύει τις δυνατότητες της τεχνολογίας για βιομηχανική εφαρμογή μεγάλης κλίμακας.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη γέννηση του πρώτου κλωνοποιημένου γιάκ στον κόσμο στις 10 Ιουλίου 2025. Το ζώο, που ονομάστηκε Namco 1#, ζύγιζε 16,75 κιλά κατά τη γέννηση και έφτασε τα 183,25 κιλά στις 286 ημέρες ζωής του.

Νέα εποχή για την κτηνοτροφία στο Θιβέτ

Η εκτροφή γιάκ αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς ανάπτυξης της περιοχής Xizang στο πλαίσιο του 15ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας (2026-2030). Μέχρι σήμερα, η παραδοσιακή αναπαραγωγή βασιζόταν στην επιλογή φαινοτύπων, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και 20 χρόνια και συχνά οδηγεί σε μείωση της γενετικής ποιότητας.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η νέα μέθοδος μπορεί να μειώσει τον κύκλο αναπαραγωγής σε λιγότερο από πέντε χρόνια. Επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό επιθυμητών γενετικών χαρακτηριστικών, όπως ταχύτερη ανάπτυξη, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, αποδοτικότερη χρήση τροφής και προσαρμογή σε περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου και χαμηλού οξυγόνου.

Παράλληλα, η τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία αναπαραγωγή ζώων υψηλής γενετικής αξίας, προσφέροντας προοπτικές για διατήρηση σπάνιων γενετικών πόρων του γιάκ, όπως του απειλούμενου χρυσού άγριου γιάκ. Ο πληθυσμός του τελευταίου στο Θιβέτ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 άτομα.

Μέχρι στιγμής, η ερευνητική ομάδα έχει δημιουργήσει περισσότερα από 200 κλωνοποιημένα έμβρυα χρυσών άγριων γιάκ και υβριδίων «άγριου αίματος», θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικά προγράμματα μεταφοράς εμβρύων και αποκατάστασης του είδους.