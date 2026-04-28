Μέσα στην καρδιά του χειμώνα της Ανταρκτικής, όταν και επικρατεί απόλυτο σκοτάδι και η θερμοκρασία συχνά πέφτει κάτω από τους −30°C, η ήπειρος ήρθε αντιμέτωπη με μια εντυπωσιακή και ασυνήθιστη άνοδο θερμοκρασίας. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2024, σε περιοχές της Ανατολικής Ανταρκτικής οι θερμοκρασίες ανέβηκαν έως και 28°C πάνω από τον μέσο όρο και παρέμειναν αυξημένες για περισσότερο από δύο εβδομάδες. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της ανωμαλίας, ένα παρόμοιο φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σήμαινε θερμοκρασίες γύρω στους 35°C μέσα στον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό npj Climate and Atmospheric Science, η θερμική αυτή έξαρση δεν ήταν απλώς ένα τυχαίο καιρικό επεισόδιο. Πρόκειται για μια σπάνια ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία ενισχύθηκε από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και αποκαλύπτει τι ενδέχεται να γίνεται πιο συχνό τις επόμενες δεκαετίες.

Το φαινόμενο δεν ήταν μεμονωμένο. Προηγήθηκε το κύμα ζέστης του Μαρτίου 2022, όταν σε ορισμένες περιοχές της Ανταρκτικής οι θερμοκρασίες εκτινάχθηκαν σχεδόν 40°C πάνω από τον μέσο όρο — μία από τις μεγαλύτερες θερμικές αποκλίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη.

Τα γεγονότα αυτά συνθέτουν μια σαφή εικόνα: τα ακραία φαινόμενα θέρμανσης δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακά ευάλωτες περιοχές του πλανήτη.

Το 2024, η ασυνήθιστη χειμερινή θέρμανση ξεκίνησε με την αποδυνάμωση του πολικού στροβίλου της Ανταρκτικής — μιας ζώνης ισχυρών ανέμων στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας που συνήθως κρατά τον ψυχρό αέρα εγκλωβισμένο πάνω από την ήπειρο. Τον Ιούλιο του 2024, ο στρόβιλος παραμορφώθηκε, επιτρέποντας ασυνήθιστη θέρμανση στη στρατόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία αυξήθηκε πάνω από 15°C στις αρχές του μήνα και γνώρισε νέα άνοδο στις αρχές Αυγούστου.

Αυτές οι μεταβολές στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας προετοίμασαν το έδαφος για όσα ακολούθησαν. Ένα επίμονο σύστημα υψηλών πιέσεων αναπτύχθηκε πάνω από την Ανατολική Ανταρκτική, ανοίγοντας δρόμο για μια στενή ζώνη θερμού και υγρού αέρα — γνωστή ως ατμοσφαιρικός ποταμός — να διεισδύσει βαθιά στην ήπειρο. Η μάζα αυτή μετέφερε θερμότητα από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την ανταρκτική περίοδο του χειμώνα.

Τα σύννεφα που συνόδευαν το σύστημα λειτούργησαν σαν «κουβέρτα», παγιδεύοντας τη θερμότητα κοντά στην επιφάνεια και εμποδίζοντας τη διαφυγή της στο διάστημα. Έτσι, αντί για μια σύντομη έξαρση, δημιουργήθηκε ένα παρατεταμένο και εκτεταμένο κύμα ζέστης.

Την ίδια στιγμή, η θαλάσσια πάγος της Ανταρκτικής βρισκόταν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ ο περιβάλλων Νότιος Ωκεανός ήταν ασυνήθιστα θερμός. Οι συνθήκες αυτές, που συνδέονται με την ίδια ατμοσφαιρική διαταραχή, συνέβαλαν στη διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό της ηπείρου.

Η φυσική μεταβλητότητα έπαιξε ρόλο στην εκδήλωση του φαινομένου, ωστόσο αυτό εξελίχθηκε μέσα σε ένα κλιματικό σύστημα που έχει ήδη μεταβληθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή έκανε το κύμα ζέστης του 2024 ισχυρότερο και πιο πιθανό. Στο παρελθόν, τέτοια ακραία συμβάντα θα ήταν εξαιρετικά σπάνια, όμως σήμερα είναι ήδη πιο συχνά και ενδέχεται να αυξηθούν έως και 20 φορές μέχρι το τέλος του αιώνα, εφόσον οι εκπομπές παραμείνουν υψηλές.

Ίσως η ιδέα ενός κύματος ζέστης στην Ανταρκτική να φαίνεται μακρινή από την καθημερινότητα, ωστόσο οι συνέπειές του είναι παγκόσμιες. Η ήπειρος συγκρατεί το μεγαλύτερο μέρος του γλυκού νερού της Γης, παγωμένο σε τεράστιους παγετώνες. Ακόμη και βραχύβια επεισόδια θέρμανσης μπορούν να επηρεάσουν τη χιονόπτωση, την επιφανειακή τήξη και τη σταθερότητα των πλωτών παγοραφιών που συγκρατούν τους παγετώνες.

Όταν αυτές οι παγοράφιες εξασθενούν, οι παγετώνες επιταχύνουν την πορεία τους προς τον ωκεανό, συμβάλλοντας στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και επηρεάζοντας παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Πάνω απ’ όλα, το κύμα ζέστης του 2024 αποδεικνύει πως η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει όχι μόνο τις μέσες θερμοκρασίες, αλλά και τα ακραία φαινόμενα. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που πάντοτε υπήρχαν αποκτούν πλέον μεγαλύτερη ένταση σε έναν θερμότερο πλανήτη.

Η Ανταρκτική λειτουργεί έτσι ως προειδοποίηση: ακόμη και τα πιο απομονωμένα και ψυχρά σημεία της Γης μεταβάλλονται ριζικά λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Και ό,τι συμβαίνει εκεί, μέσω της ανόδου των θαλασσών και των μεταβολών στα κλιματικά πρότυπα, επηρεάζει τελικά ολόκληρο τον πλανήτη.