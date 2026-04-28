Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες ακολουθούν πολιτική αυτοκτονίας στο πεδίο της μάχης, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, ενώ πολεμούν στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Μιλώντας στα εγκαίνια ενός μνημείου αφιερωμένου στους Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, ο ηγέτης της χώρας εξήρε το «εξαιρετικό ηρωισμό» των στρατιωτών που, όπως είπε, «χωρίς δισταγμό επέλεξαν την αυτοανατίναξη, την επίθεση αυτοκτονίας», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Η Βόρεια Κορέα παραμένει η μοναδική τρίτη χώρα που έχει αναπτύξει στρατεύματα απευθείας στις γραμμές του μετώπου στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, στο πλαίσιο συμφωνίας που ενίσχυσε τη συμμαχία ανάμεσα στις δυνάμεις του Βλαντίμιρ Πούτιν και το απομονωμένο ασιατικό κράτος.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών, περίπου 15.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σταλεί στη Ρωσία για να υποστηρίξουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι προσπάθειες ανακατάληψης τμημάτων της δυτικής περιοχής του Κουρσκ. Υπολογίζεται ότι σχεδόν 2.000 από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Το μνημείο και η παρουσία ρωσικής αντιπροσωπείας

Το μνημείο προς τιμήν των πεσόντων στρατιωτών αποκαλύφθηκε την Κυριακή στην Πιονγκγιάνγκ, παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ρώσου υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το KCNA.

Πηγή του ουκρανικού στρατού, με άμεση γνώση των γεγονότων, δήλωσε στον δημοσιογράφο της The Independent Σαμ Κάιλι ότι ένας από τους τραυματισμένους στρατιώτες προσπάθησε να δαγκώσει τους καρπούς του για να μην αιχμαλωτιστεί στην περιοχή του Κουρσκ.

Ο Κιμ αναφέρθηκε δύο φορές σε στρατιώτες που αυτοκτόνησαν στο πεδίο της μάχης, λέγοντας πως ενήργησαν έτσι για να υπερασπιστούν την τιμή της χώρας τους. Τόνισε ότι δεν ανέμεναν καμία ανταμοιβή για τη «θυσία τους μέσω αυτοανατίναξης».

Τελετή και πολιτικό μήνυμα

Κατά τη διάρκεια της τελετής, στρατιώτες στάθηκαν σε παράταξη πίσω από τους τάφους των συναδέλφων τους, ενώ μπαλόνια απελευθερώνονταν στον ουρανό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρώτη επέτειο από την ανακατάληψη της περιοχής του Κουρσκ από τη Ρωσία, τμήμα της οποίας είχε καταληφθεί από ουκρανικές δυνάμεις το 2024.

Ο Κιμ χαρακτήρισε την εκστρατεία «μια νέα ιστορία φιλίας με τη Ρωσία γραμμένη με αίμα» και «ιερό πόλεμο για την εξάλειψη των ουκρανών ένοπλων εισβολέων».

Νέα αμυντική συνεργασία

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης και ο Μπελούσοφ συζήτησαν επίσης σχέδια για την υπογραφή συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας αργότερα μέσα στο έτος, η οποία θα καλύπτει την περίοδο 2027-2031 και θα στοχεύει στην ενίσχυση των διμερών αμυντικών δεσμών σε μακροπρόθεσμη βάση.

Οι δύο χώρες είχαν ήδη υπογράψει το 2024 μια Συνθήκη Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, δεσμεύοντας τα μέρη να παρέχουν άμεση στρατιωτική βοήθεια σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.