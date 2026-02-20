Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν τις συνομιλίες τους με επίκεντρο τα στρατιωτικά ζητήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βρίσκονται σε «εποικοδομητική πορεία». Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν έχει σημειωθεί καμία θετική εξέλιξη στο εδαφικό ζήτημα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσω ομάδας στο WhatsApp, επισήμανε επίσης πως το Κίεβο ελπίζει να υπάρξει σύντομα συμφωνία για την επόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία.

«Έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς»

Σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, απόσπασμα της οποίας δημοσιεύθηκε στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς. Όχι όμως για συμβιβασμούς με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για συμβιβασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι όμως να δεχόμαστε ξανά και ξανά τελεσίγραφα από τους Ρώσους. Είναι ο εισβολέας».

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το γεγονός πως η Ουκρανία συνομιλεί με τον εισβολέα αποτελεί ήδη έναν σημαντικό συμβιβασμό. «Το ‘στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε’ είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός. Έχουν καταλάβει σχεδόν το 20% του εδάφους μας. Και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ειρήνη τώρα, με βάση την αρχή του ‘στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε’. Είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός», υπογράμμισε.

Εκτίμηση για συμμετοχή Βορειοκορεατών στρατιωτών

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας εκτίμησε ότι ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών που βρίσκονται στο ουκρανικό μέτωπο φτάνει τους 10.000.

Δημοψήφισμα για την ειρηνευτική επιλογή

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Axios, ενόψει του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η επιλογή «εμείς στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε» θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Ουκρανών πολιτών, εάν διεξαχθεί σχετικό δημοψήφισμα.

Με πληροφορίες από BBC και Axios.