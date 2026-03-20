Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του, Τζου Άε, δοκίμασαν ένα νέο άρμα μάχης που παρουσιάζεται ως καθοριστικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και η κόρη του εμφανίζονται χαμογελαστοί πάνω στο άρμα, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων σε βάση της Πιονγκγιάνγκ.

Τα γυμνάσια περιλάμβαναν συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων, εκτόξευση αντιαρματικών πυραύλων και ασκήσεις μάχης εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο άρμα διαθέτει εξελιγμένες δυνατότητες κίνησης και βολής, καθώς και συστήματα προστασίας έναντι πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η ονομασία του άρματος δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, η νοτιοκορεατική εφημερίδα Chosun Daily αναφέρει ότι παρουσιάζει ομοιότητες με το μοντέλο Chonma-20, το οποίο είχε παρουσιαστεί σε στρατιωτική παρέλαση τον Οκτώβριο στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι είναι «βέβαιος πως δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα τεθωρακισμένο που να έχει εξίσου ισχυρές ικανότητες άμυνας με αυτό το άρμα μάχης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας.

Ο ηγέτης εμφανίζεται όλο και πιο συχνά δημοσίως δίπλα στην κόρη του, γεγονός που εντείνει τις εικασίες ότι η έφηβη ενδέχεται να είναι η επόμενη κληρονόμος της δυναστείας που κυβερνά τη χώρα από το 1948.

Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να προβάλλει στρατιωτική ισχύ, πραγματοποιώντας επιδείξεις εξοπλισμών που επιβεβαιώνουν την πρόθεσή της να αψηφά τη Νότια Κορέα και τους αμερικανούς συμμάχους της.