Με ποσοστό 99,93% των ψήφων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξασφάλισε μια σαρωτική «νίκη» στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές της Βόρειας Κορέας. Οι υποψήφιοι που υποστηρίζονται από το κράτος κέρδισαν σχεδόν το σύνολο των εδρών, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το πρακτορείο Yonhap.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 15 Μαρτίου με επίσημη συμμετοχή 99,99%. Το Εργατικό Κόμμα της Κορέας συγκέντρωσε το 99,93% των ψήφων για τη 15η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, επιβεβαιώνοντας τον απόλυτο έλεγχο του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η νέα σύνθεση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης

Η νέα συνέλευση αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα για πρώτη φορά, προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με διορισμούς στην ηγεσία και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του συντάγματος.

Η συνεδρίαση ακολουθεί το 9ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη πολιτική αναδιάταξη στη χώρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο KCNA της Βόρειας Κορέας, η συνέλευση θα εκλέξει επίσημα τον πρόεδρο της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας και θα εξετάσει αναθεωρήσεις του σοσιαλιστικού συντάγματος.

Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η Βόρεια Κορέα θα καθορίσει νομικά τη σχέση της με τη Νότια Κορέα ως ανοιχτά εχθρική, ενσωματώνοντάς το στο συνταγματικό της πλαίσιο.

Παρατηρητές αναμένουν επίσης αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παρουσιάσει νέα κατεύθυνση στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί επικεφαλής της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχό του στην εξουσία.

Εκτεταμένη ανανέωση προσώπων

Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν μια ευρεία εσωτερική αναδιάρθρωση. Περισσότερο από το 70% των βουλευτών αντικαταστάθηκε σε σχέση με την προηγούμενη σύνθεση, γεγονός που αναλυτές ερμηνεύουν ως προσπάθεια ενίσχυσης του ελέγχου του Κιμ στο πολιτικό σύστημα.

Μεταξύ των 687 νέων βουλευτών περιλαμβάνεται ο στενός συνεργάτης Τζο Γιονγκ-γουόν, ο οποίος αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη νέα περίοδο.

Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος της συνέλευσης Τσόε Ριόνγκ-χε απομακρύνθηκε από τη θέση του στο πρόσφατο κομματικό συνέδριο και δεν συμπεριλαμβάνεται στη νέα λίστα των εκλεγμένων.

Ισχυρές παρουσίες στο καθεστώς

Στη νέα σύνθεση της συνέλευσης περιλαμβάνονται η αδελφή του ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, καθώς και η υπουργός Εξωτερικών Τσόε Σον-χούι, δύο πρόσωπα με σημαντική επιρροή στο καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τους εκλεγμένους ως εκπροσώπους εργατών, αγροτών και αξιωματούχων, επιφορτισμένους με την προώθηση των στόχων του κόμματος και την ενίσχυση της λαϊκής ενότητας.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, μόλις το 0,07% των ψηφοφόρων καταψήφισε τους υποψηφίους. Παρατηρητές εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό αποσκοπεί στο να παρουσιαστεί η εκλογική διαδικασία ως συμμετοχική, παρά την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι εκλογές στη Βόρεια Κορέα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό συμβολικές.